« Manifeste » : Explication du véritable état du Capitaine Daly

Bien que la première partie de la quatrième et dernière saison de « Manifiesto » a laissé des mystères non résolus Il a également répondu à certaines questions en suspens du série netflix créé par Jeff Rake. Deux d’entre eux tournaient autour du capitaine Daly (Frank Deal), le pilote du vol 828.

Bill Daly est l’une des personnes qui se trouvaient dans l’avion lors de sa disparition. Après avoir survécu à la tempête anormale, le pilote atterrit à New York et explique au directeur de la NSA, Vance, qu’il n’a pas fait d’autre escale après avoir quitté la Jamaïque. Après une série d’événements, il disparaît mystérieusement dans le premier volet du drame surnaturel qui a été créé en septembre 2018.

À la fin de la troisième saison de « Manifeste”, Le capitaine Daly apparaît dans la cabine de l’épave du vol 828 pour un bref instant puis disparaît à nouveau. Ensuite, où est-il vraiment ?

Le capitaine Bill Daly dans la première saison de « Manifesto » (Photo : Netflix)

QUEL EST LE VÉRITABLE STATUT DU CAPITAINE DALY ?

Dans « High Flight », le troisième chapitre du quatrième épisode, il a finalement été révélé ce qui s’est passé après que Cal ait touché la dérive de l’avion. Le fils de Ben et Grace Stone est retourné au vol 828 avec Daly et Fiona, mais plus tard, il est démontré qu’ils étaient en fait à l’intérieur de la conscience divine responsable de la disparition de l’avion.

Daly et Fiona Clark, une neuropsychologue qui croit que les esprits peuvent être mis en réseau comme des ordinateurs, sont dans cette conscience divine depuis quatre ans.

Pourquoi le capitaine Daly est-il réapparu à la fin de la troisième saison de « Manifeste” ? Apparemment, il a accidentellement suivi Cal quand il est rentré chez lui. Le Dr Aria Gupta a vu Bill à l’installation d’Eureka parce que le pilote a tenté d’arrêter le fils de Ben lorsqu’il a décidé de quitter la conscience divine.

Essayant d’arrêter Cal, Daly est également revenu, mais seulement pendant quelques secondes. Pour le personnage joué par Ty Doran, cette apparition n’était pas intentionnelle. Pourquoi l’épave de l’avion a-t-elle disparu avec lui ? Ils sont allés où? Ce sont des questions qui n’ont toujours pas de réponses.

Quand le capitaine Daly réapparaîtra-t-il ? Bien que rien ne soit confirmé, une bonne option serait le premier épisode de la deuxième partie de la dernière saison de « Manifeste”. Cependant, son interaction avec Cal suggère que le pilote et Fiona croient qu’ils sont à leur place.