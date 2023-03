Qui meurt dans la saison 4 partie 2 de « You »

La « Vous » saison 4 partie 2 déjà est disponible sur Netflix et dès le premier instant, il a captivé les fans de la série qui a été créée pour la première fois en 2018, lorsque Joe Goldberg a été présenté, un tueur en série qui, avec sa façon d’être, a captivé le public et s’est toujours bien passé. chaque situation.

La quatrième saison de la production américaine était quelque peu différente des précédentes, puisque le protagoniste a déménagé à Londres et a choisi une fausse identité afin de continuer sa vie. De plus, les chapitres étaient divisés en deux parties, ce qui incitait les téléspectateurs à vouloir en savoir beaucoup plus.

Maintenant que tous les épisodes sont disponibles, tout est connu sur la fin de la quatrième saison, mais il est également venu de savoir qui étaient les personnages décédés dans ce deuxième bloc d’épisodes, alors maintenant nous allons en dresser une liste . Bien sûr, nous vous recommandons de continuer à lire la note à vos risques et périls, car vous pourrez trouver de nombreux spoilers pour la série.

QUI MEURT DANS LA PARTIE 2 DE LA SAISON 4 DE « YOU » ?

Rhys Montrose

C’est peut-être l’un des décès les plus complexes de l’histoire, mais aussi révélateur. Comme nous nous en souviendrons, Joe et Ronald s’échappent du manoir en flammes grâce à l’aide de Kate, donc pour la deuxième partie de la saison 4, une action de vengeance ou quelque chose de similaire était attendue.

C’est ainsi qu’au début de la deuxième partie de la saison 4, le personnage principal jure qu’il va coucher Rhys. Au chapitre 7, Joe parvient à l’attraper et le torture afin d’avoir des informations sur Marienne, mais Mantrose affirme qu’il ne le connaît pas et ne sait pas pourquoi il l’attaque.

En entendant cela, Joe perd le contrôle et le tue à mains nues. Immédiatement après, un Rhys imaginaire apparaît à côté du cadavre, mettant en évidence le problème psychotique du protagoniste, car il a des problèmes mentaux plus graves au fil du temps.

Et, par coïncidence, cela est encore prouvé lorsqu’il est révélé que toutes les interactions entre Joe et Mantrose, y compris les SMS, avaient été créées dans l’imagination de Goldberg et qu’il avait en fait assassiné Malcolm, Simon et Gemma.

Ed Speleers dans le rôle de Rhys dans « You 4 » (Photo : Netflix)

Adam Prat

A un moment de la série, Adam se rend compte qu’il est en faillite, il n’a rien d’autre pour le protéger et il se rend compte que sa seule solution est d’épouser Phoebe et ainsi sauver sa peau à moindre frais.

Joe, Kate et le propre harceleur de Phoebe l’avertissent qu’Adam ne l’épouse que par intérêt, mais elle l’ignore et la cérémonie se déroule normalement.

Avant longtemps, Phoebe a une dépression nerveuse qui l’oblige à entrer dans un centre de récupération, puis nous découvrons tous qu’Adam a été assassiné et que son beau-père en est responsable.

Dans l’intrigue de « You », Adam est intéressé à faire avancer les choses de n’importe quelle manière, peu importe la manière (Photo : Lukas Gage / Instagram)

Hugo, le garde du corps

Avant que Joe ne prenne sa retraite en tant que meurtrier, il décide de commettre un crime de plus et sa victime, cette fois, serait Tom Lockwood. Le protagoniste de la série a décidé de le tuer après que Kate lui ait dit à quel point elle se sent mal à propos de tout le traitement qu’il a reçu dans le cadre de son contrat.

Dans l’ordre de le tuer, Hugo apparaît, le garde du corps de Lockwood, qui veut empêcher son patron de se blesser, mais c’est finalement lui qui perd la vie après que Joe se soit tranché la gorge et l’enterre plus tard dans un champ.

Hugo a été joué par Craig McGinlay (Photo : Netflix)

Tom Lockwood

En utilisant le téléphone de Kate, Joe trompe Tom pour qu’il ait un rendez-vous le même soir. Dans l’embuscade, la nouvelle victime est enchaînée à une chaise en attendant son issue fatidique.

Avant de le tuer, Joe l’interpelle pour avoir contrôlé à volonté la vie de Kate puis le tue en l’étouffant avec un sac plastique.

Le tueur donne l’impression qu’Hugo a tué Tom puis a disparu avec tout son argent.

Tom était le père de Kate dans la série « You » (Photo : Netflix)

Edouard

Edward et Nadia se rendent compte que Joe est un meurtrier, alors ils décident d’aller chercher des choses dans sa maison et de trouver les preuves nécessaires pour le piéger, puisqu’ils trouvent les affaires de Rhys.

Nadia, qui était entrée dans la propriété, a pris les photos nécessaires comme preuve, mais Joe arrive et supprime tout de ce téléphone et promet qu’il ne lui fera pas de mal et qu’il la quittera.

Cependant, la jeune femme tombe sur le corps d’Edward, qui gardait l’entrée. C’est alors que Joe a un autre plan machiavélique pour couvrir leurs arrières.

Joe accuse Edward du meurtre de Rhys, tandis que Nadia est accusée du meurtre d’Edward, alors elle se retrouve en prison pour un crime qu’elle n’a pas commis, et dans une profonde frustration, sachant la vérité.

Edward est l’une des dernières victimes de Joe dans la saison 4 de « You » (Photo : Netflix)

Jonathan Moore

Oui, Jonathan Moore meurt dans le dernier chapitre, mais pas Joe Goldberg. Pour arrêter ses crimes, Joe décide de sauter d’un pont et de mourir, mais un policier le sauve.

Après cela, il raconte tout à Kate, y compris sa véritable identité, donc le nom de Jonathan Moore appartient au passé et il décide de retourner à New York.

Joe et Kate promettent de prendre soin l’un de l’autre dans cette nouvelle étape qu’ils vont commencer, mais il y a quelque chose qui inquiète encore : le protagoniste a toujours ses problèmes mentaux, puisque l’imaginaire Rhys apparaît dans un reflet.