Plateformes de streaming ils ont de plus en plus de contenu dans leurs catalogues et le savoir complètement est impossible. C’est pourquoi il n’est pas surprenant que parmi tant de titres il y en a qui sont d’abord étranges, mais cela en vaut vraiment la peine et sont idéales pour voir dans un court laps de temps. Si vous cherchez quelque chose dans ce style, ne manquez pas 9 séries rares mais brillantes à profiter d’un week-end sur Netflix, Disney + et Amazon Prime Video. Prends note!

9 séries très rares, mais brillantes pour un week-end

LES DOSSIERS DE L’INFIRMIÈRE SCOLAIRE

NETFLIX

Première: 2020

Saisons: 1

Créé par: Lee Kyoung-mi.

Protagonistes: Jung Yu-mi et Nam Joo-hyuk.

Parcelle: Armée d’un sabre laser et de pouvoirs surnaturels, une infirmière scolaire empêche les élèves de tomber dans les griffes de monstres qu’elle seule peut voir.







DIRK GENTLY: AGENCE DE RECHERCHE HOLISTIQUE

NETFLIX

Première: 2016

Saisons: deux

Créé par: Max Landis.

Protagonistes: Samuel Barnett et Elijah Wood.

Parcelle: Dirk est un détective qui suit des méthodes peu fiables. Le holisme s’y distingue, une position qui indique que tout est connecté et intégré dans un système complexe.







L’OA

NETFLIX

Première: 2019

Saisons: deux

Créé par: Brit Marling et Zal Batmanglij.

Protagonistes: Brit Marling, Emory Cohen, Scott Wilson, Phyllis Smith, Alice Krige, Patrick Gibson, Brendan Meyer, Brandon Perea.

Parcelle: Prairie Johnson est une femme aveugle qui disparaît mystérieusement. Sept ans plus tard, il refait surface et sa vue a été restaurée.







LE MONDE SELON JEFF GOLDBLUM

DISNEY +

Première: 2019

Saisons: 1

Créé par: Karen McGann, Nic Stacey, Simon Lloyd Roberts.

Protagonistes: Jeff Goldblum.

Parcelle: Jeff recherche et trouve des connexions inattendues que les objets familiers ont entre eux et comment ils démontrent des données scientifiques, historiques, personnelles et autres.







VILLES PERDUES

DISNEY +

Première: 2019

Saisons: 1

Protagonistes: Albert Lin.

Parcelle: Albert Lin et divers archéologues partent en quête à la recherche de mondes inexplorés sous la terre.







LE DON

DISNEY +

Première: 2016

Saisons: deux

Créé par: Matt Nix.

Protagonistes: Stephen Moyer, Amy Acker, Sean Teale, Jamie Chung, Coby Bell, Emma Dumont, Blair Redford, Natalie Alyn Lind et Percy Hynes White.

Parcelle: Reed, Catilin et leurs enfants forment une famille ordinaire de la classe moyenne, mais un jour ils découvrent que les garçons ont des pouvoirs extraordinaires. Poursuivis par le gouvernement, les garçons rejoignent un groupe clandestin de mutants.







TÉLÉCHARGER

AMAZON PRIME

Première: 2020

Saisons: 1

Créé par: Greg Daniels.

Protagonistes: Robbie Amell, Andy Allo, Allegra Edwards, Zainab Johnson, Kevin Bigley.

Parcelle: Un homme choisit son propre destin après sa mort prématurée.







LA TERREUR

AMAZON PRIME

Première: 2018

Saisons: deux

Créé par: David Kajganich.

Protagonistes: Jared Harris, Tobias Menzies, Paul Ready, Adam Nagaitis, Ian Hart, Nive Nielsen, Ciarán Hinds.

Parcelle: L’équipage d’un navire de la Royal Navy se lance dans une expédition pour trouver une route qui leur permette de traverser le passage du Nord-Ouest, mais ce qu’ils trouvent est un monstrueux prédateur.







J’AIME DICK

AMAZON PRIME

Première: 2016

Saisons: 1

Créé par: Joey Soloway.

Protagonistes: Kevin Bacon, Kathryn Hahn, Griffin Dunne, Roberta Colindrez, Adhir Kalyan, Phoebe Robinson, India Menuez, Robin Lambaria, Pat Towne, Adam Walton.

Parcelle: Chris et Sylvere, résidents d’une communauté du Texas, ont du mal à maintenir leur mariage alors qu’ils sont aux prises avec une obsession pour l’odieux et charismatique professeur Dick.