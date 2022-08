Transformez la Game Boy Camera en un appareil photo numérique spectaculaire qui ravira les plus nostalgiques

La nostalgie est un sentiment qui peut nous frapper très fort si nous traversons une situation difficile. De même, il y a des moments où la nostalgie nous rappelle des choses de notre enfance que nous pensions avoir oubliées.

Cela pourrait parfaitement s’appliquer à ce qu’a fait Christopher Graves, un amoureux des images rétro qui a fait quelque chose d’impensable : transformé l’appareil photo flashy Game Boy en un appareil photo incroyable, presque professionnel.

Célébrant 20 ans depuis que Nintendo a cessé de produire cet accessoire qui autorisé à utiliser une Game Boy comme appareil photo numérique primitifla nostalgie nous fait revenir pour parler d’un sujet qui avait pratiquement été oublié.

Réalisant différents types de modifications, et suivant sa passion pour la photographie, Christopher Graves a réalisé un exploit que beaucoup considéraient comme impossible: Créez votre propre version d’une caméra basée sur Game Boy.

Grâce aux publications que ce passionné de photographie a faites sur son compte Twitter, nous avons pu découvrir à quoi ça ressemble, comment ça marche et de quoi ça parle:

« Ce projet, nommé M1, est une Game Boy modifiée et repensée à 100 % pour une utilisation exclusive en tant que Game Boy Camera. Il reprend de nombreux éléments de conception des appareils photo reflex populaires et ressemble à quelque chose de beaucoup plus professionnel et raffiné pour la photographie.