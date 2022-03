Residente contre J Balvin est revenu au combat: détails et mèmes de ce qui ne peut être laissé de côté

in

MUSIQUE

Les conflits entre les artistes viennent des Grammy Awards 2021. Que s’est-il passé maintenant ?

Résident contre J Balvin

Résident et J Balvin Ils sont au centre de l’attention de Grammy Awards latins 2021 pour ne pas avoir pris en compte les chanteurs de reggaeton dans les nominations. Face à cette question, Residente, dont le prénom est René Jiménez, a comparé la musique de Balvin à celle d’un chariot à hot-dogs.

Maintenant, une nouvelle controverse a éclaté parce que Residente a présenté une nouvelle vidéo avec Bizarrap et elle était intitulée RÉSIDENT || Séances musicales BZRP #49, avec ses trois chapitres et ses paroles dures contre Balvin. La chanson a déjà eu plus de cinq millions de vues en moins de quatre heures.

Au cours de la vidéo, le chanteur a tout critiqué, des dents du joueur de reggaeton à ses récentes controverses sur le racisme et le classisme, indiquant qu’il n’a aucune idée de ses privilèges.

Les lignes des chansons font également référence à certains problèmes dans lesquels le partenaire était au milieu, comme la polémique sur la vidéo de Perra : « C’est un imbécile avec une teinture pour les cheveux qui a mis des femmes noires avec des chaînes de chien autour du cou » ou son prix pour meilleur artiste afro-latin: « Un petit homme blanc qui s’est égaré, un divin total, acceptant son prix afro-latin. »

Mèmes avant le scandale

Comme dans toute polémique générée dans le monde du divertissement, les internautes n’ont pas été en reste pour faire des mèmes et devenir une tendance sur les réseaux sociaux. De Spoiler, nous vous montrons le plus controversé :

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂