Cheryl Burke réagit aux commentaires de l’ex Matthew Lawrence sur le fait de vouloir des enfants avec Chilli de TLC

Cheryl Burke se penche sur la nouvelle relation de l’ex-mari Matthew Lawrence.

Les fans des années 90 ont été ravis lorsque la nouvelle de la relation entre Lawrence et Rozonda « Chilli » Thomas de TLC a éclaté plus tôt cette année – et l’excitation a doublé lorsque Lawrence a déclaré plus tôt ce mois-ci que le couple voulait avoir un bébé.

Burke, qui a finalisé son divorce avec Lawrence en septembre 2022, a parlé de la nouvelle relation de son ex-mari dans l’épisode du 9 mars de « Le podcast le plus dramatique de tous les temps avec Chris Harrison ».

« Je ne suis pas du tout surpris », a déclaré Burke, 38 ans, à propos de son désir d’avoir des enfants. « Il vient d’une grande famille et je pense que, surtout sa mère, il y avait certainement des conversations, mais j’avais toujours dit: ‘Tant que je devais mettre mon corps dans un costume de danse, moi penser à être enceinte n’est probablement pas’ C’est quelque chose dont je peux parler en ce moment.' »

« Mais oui, il y a eu des discussions sur la possibilité de congeler mes œufs », a-t-elle ajouté.

Burke a également dit qu’elle « lui souhaite vraiment bonne chance ».

« J’espère vraiment qu’il pourra avoir un enfant avec Chilli », a-t-elle déclaré. « Je pense que c’est incroyable. Je pense qu’il voulait ça. »

Lawrence, 43 ans, a déclaré dans une interview du 3 mars avec « Entertainment Tonight », qu’il espère avoir des enfants avec Chilli est dans les cartes.

Matthew Lawrence et Chilli Thomas lors d’un dîner le 9 mars 2023 à Los Angeles. Randy Shropshire / Getty Images pour la vie

« C’est le plan de match », a déclaré Lawrence. « C’est ce que nous essayons de faire. »

« Ma vie est en pleine floraison en ce moment », a-t-il poursuivi. « Je peux passer du temps avec une femme incroyable comme Chilli. Je n’ai jamais pu vivre ce genre de relation auparavant, donc c’est assez spécial. C’est un être humain vraiment, vraiment spécial. »

Lawrence a ajouté que le couple avait noué une « véritable amitié » pendant environ six mois, s’était parlé au téléphone et avait appris à se connaître avant d’officialiser leur relation.

Chilli, 52 ans, est déjà maman d’un fils de 25 ans, Tron, qu’elle partage avec son ex Dallas Austin.

Burke a déclaré qu’elle était toujours une grande fan de TLC, mais qu’elle n’assisterait probablement pas à l’une des performances du groupe de si tôt.

« Je ne vais pas à un concert », a déclaré Burke. « Mais je continuerai à chanter la chanson ‘No Scrubs’. »

L’ancienne pro de « DWTS » a déclaré qu’il y avait eu des moments de toxicité dans son mariage avec Lawrence, mais elle a estimé que sa « plus grande rupture » était avec la série, faisant référence à son départ de « Dancing With the Stars » après 26 saisons.

« J’ai le coeur gros », dit-elle. « C’est vraiment triste parce que j’ai l’impression que ce mariage a définitivement duré plus longtemps. … J’ai grandi dans cette émission.