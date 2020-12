Qui est Rachel Campos-Duffy? Détails sur l’ancien membre de la distribution du monde réel et le contributeur de Fox News

Rachel Campos-Duffy est une personnalité médiatique depuis le milieu des années 90 – vous pouvez la reconnaître dans une petite émission de MTV appelée Le vrai monde.

Elle est apparue dans la saison 3 de Le monde réel: San Francisco, et son mari, l’ancien membre du Congrès Sean Duffy, sont également apparus dans l’émission de téléréalité de la saison 5.

Alors que Campos-Duffy s’est d’abord fait connaître en tant que star de télé-réalité, la mère de neuf enfants s’est maintenant fait un nom en tant que contributrice de Fox News.

Qui est Rachel Campos-Duffy?

Regardons ce que nous savons de cette dame plutôt intéressante.

Elle est une partisane de Trump.

Rachel Campos-Duffy est une fervente partisane de Trump. En 2019, il a été rapporté que Campos-Duffy est un partisan si fort de Trump, elle a en fait déclaré que Trump «rajeunissait» chaque jour au pouvoir.

Non, vraiment – elle a dit ça.

Rachel Campos-Duffy et son mari, Sean Duffy, ont neuf enfants.

Rachel et Sean ont neuf enfants âgés de 1 à 21 ans, et leurs noms sont Patrick Miguel, Margarita, Maria-Victoria Margarita, Paloma Pilar, John-Paul, Lucia-Belén, Xavier Jack, Evita Pilar et Valentina StellaMaris. .

Sean Duffy a démissionné du Congrès en raison de l’état de santé de son neuvième enfant.

«Après sa naissance, que ce soit deux à six mois après sa vie, elle va avoir besoin d’une chirurgie à cœur ouvert. Ils doivent la casser et réparer le cœur. Ils nous ont expliqué cela hier. J’ai donc annoncé que je quittais le Congrès alors que je marchais pour rencontrer le cardiologue à propos de ce qui va se passer avec le bébé », a déclaré Duffy dans une interview.

«Je suis à la maison maintenant, j’essaie de me remettre de ma première césarienne (chapeau à toutes les mamans césariennes – je n’en avais aucune idée!) Et je travaille dur avec mon tire-lait pour suivre son appétit croissant, »A révélé Campos-Duffy après avoir accouché en 2019.

«Quand nous lui rendons visite à l’hôpital, les enfants se disputent pour savoir qui peut la retenir – je ne les blâme pas! C’est l’ange le plus doux et le plus parfait que nous ayons jamais vu.

Rachel Campos-Duffy et Sean Duffy ont été critiqués parce qu’ils utilisent la même assurance que Duffy a tenté d’abroger.

Yikes!

Après avoir démissionné du Congrès, Sean Duffy a été sérieusement critiqué pour avoir utilisé la même assurance maladie qu’il avait tenté d’abroger:

« Le représentant Sean Duffy (R-WI) a annoncé lundi qu’il démissionnerait bientôt de son siège à la Chambre, invoquant des raisons familiales. Lui et sa femme, Rachel Campos-Duffy, collaboratrice de Fox News, ont déclaré que leur neuvième enfant à naître bientôt nécessiter une chirurgie cardiaque peu de temps après sa naissance. Mardi, Duffy a expliqué qu’il s’était assuré que l’enfant aurait accès à une assurance maladie malgré ses conditions préexistantes. Il est louable que la famille Duffy se prépare à fournir le plus de soins possible à un enfant souffrant de graves problèmes de santé. Mais en tant que membre du Congrès, Duffy a voté pour supprimer ces mêmes protections importantes pour les autres avec des conditions préexistantes – contredisant directement ses propres promesses de campagne. »

Ils étaient tous les deux dans des émissions de téléréalité de MTV.

Sean et Rachel sont tous deux apparus sur différentes saisons de MTV Le vrai monde, et se sont rencontrés quand ils sont tous les deux apparus sur Règles de la route: All-Stars en 1999.

Rachel Campos-Duffy est conservatrice depuis les années 1990.

L’une des choses que l’on doit admirer (même à contrecœur) à propos de Rachel Campos-Duffy est qu’elle est restée cohérente dans son message.

Elle est conservatrice depuis les années 1990, et les bébés des années 1990 se souviendront que c’était l’une des principales raisons pour lesquelles elle et Pedro Zamora se cognaient fréquemment la tête.

