Velvet: c’est ainsi que Paula Echevarría vit après la série

Créé par Ramón Campos et Gema R. Neira, Velours est devenue l’une des séries d’époque les plus importantes. Produit par Bambú Producciones pour Antena 3, le réseau espagnol qui a rassemblé cette histoire, la fiction est arrivée sur Netflix pour être classée comme l’une des meilleures à la fois dans le décor et le jeu d’acteur.

Situé en Espagne en 1958, Velours raconte l’histoire d’Ana Ribera (Paula Echevarría) et d’Alberto Márquez (Miguel Ángel Silvestre), qui ont grandi dans les imposantes galeries de velours situées sur la Gran Vía de Madrid. Tout au long de ses quatre saisons, cette série s’est non seulement concentrée sur l’histoire d’amour entre les protagonistes, mais a également montré que la vie est tout sauf simple.

Émis entre 2014 et 2016, Velours C’est l’une des plus grandes bandes produites en Espagne et, en fait, elle est encore aujourd’hui choisie par le public Netflix malgré le temps qui s’est écoulé. De plus, le fait que cette série continue d’être une fureur signifie que Paula Echevarría et Miguel Ángel Silvestre ont toujours une renommée internationale.

De son côté, Silvestre a déjà mis de côté son personnage romantique dans Velours Et maintenant, il est devenu Moisés, le partenaire d’un proxénète qui prend vie à Sky Rojo. En plus, bien sûr, sa participation encore inconnue à la dernière saison de La Casa de Papel 5, qui a été confirmée en novembre 2019, mais il n’a pas encore été signalé s’il sera du côté des voleurs ou de la police.

Quant à Paula Echevarría, l’interprète d’Ana Ribera, elle semblait avoir disparu de la carte, mais de Spoiler nous avons recueilli des informations sur sa vie après son rôle dans le roman qui l’a lancée dans le monde.

La vie de Paula Echevarría après Velvet:

Pendant de nombreuses années, avant même son personnage le plus célèbre, l’actrice était considérée comme une icône de la mode en Espagne. De plus, à ce jour, les entreprises continuent d’essayer de me faire choisir leurs vêtements en sachant que le fait qu’Echevarría les porte a déjà assuré le succès.

Cependant, après quatre ans de travail purement et exclusivement pour cette série, Paula Echevarría a décidé de prendre huit mois de congé. Moment qui a coïncidé avec sa séparation avec le chanteur et ancien participant de l’Operación Triunfo 2001, David Bustamante.

Paula et David, qui ont en commun une fille de 12 ans nommée Daniela, se sont rencontrés en 2005 à Lanzarote où ils ont commencé une cour qui a duré neuf mois, assez longtemps pour savoir qu’ils voulaient être ensemble toute leur vie. Cependant, cela ne pouvait pas être et le 21 mars 2018, ils ont rapporté, via le magazine HOLA, qu’après avoir vécu séparément depuis 2013, ils ont signé le divorce qui a mis fin à leur mariage.

Mais, autant que le premier amour de l’artiste n’a pas fonctionné, elle a réussi à reconstruire sa vie et aujourd’hui elle est meilleure que jamais. En 2010, alors qu’elle était encore mariée à Bustamante, elle a rencontré qui allait bientôt devenir son nouveau partenaire: Miguel Torres.

Pourtant, c’était en 2017 lorsque la star de Velours Il a officialisé sa fréquentation avec Torres et, il y a quelques mois à peine, ils ont scellé leur amour en confirmant qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble. A cette occasion, Echevarría sera la mère d’un garçon qu’elle baptisera comme Miguel Torres Jr. À tel point que, pour le moment, le mannequin se concentre sur sa grossesse et sa carrière attend de nouveaux projets une fois son bébé atteint. le monde.