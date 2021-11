Harry Osborn apparaît-il dans la dernière bande-annonce de Spider-Man : No Way Home ?

Les fans de Univers cinématographique Marvel sourire à nouveau après la deuxième bande-annonce de Spider-Man : Pas de chemin à la maison présenté mardi soir. Il y a beaucoup de révélations et de détails qu’ils nous ont laissés dans ces trois minutes, mais une grande partie des utilisateurs des réseaux sociaux se sont arrêtés sur un fragment de la vidéo pour se demander si celle qu’ils voyaient à l’écran n’était ni plus ni moins que Harry osborn.

Comme nous le savons, dans ce nouveau film de Peter Parker le multivers est complètement déchaîné dans le MCU Et cela semble être quelque chose d’irrémédiable à court terme. Le dernier aperçu nous a clairement indiqué que rien ne sera comme avant et que nous aurons de nouveaux méchants qui n’ont jamais été vus dans cette franchise : Docteur Octopus, Green Goblin, Electro, Sandman et Lizard. On dit que les grands antagonistes seront les Sinister Six, mais il en manque un.

+ Harry Osborn dans Spider-Man : No Way Home ?

Après l’addendum publié il y a quelques heures, les fans ont commencé à viraliser une capture qui montrait un homme sur le mythique hoveborad de l’antagoniste et presque tous ont démontré qu’il s’agissait de Harry Osborn, fils de Norman, le Bouffon Vert. On a déjà vu ce personnage dans les premières cassettes de Sam Raimi puis dans L’incroyable Spider-Man 2. C’est lui?

Au grand dam des fans, le célèbre journaliste Daniel Richtman a affirmé qu’il ne s’agissait pas d’Harry Osborn, mais de Norman sans son casque. En fait, l’apparition de ce personnage a été commentée au moment où les commentaires sur Maguire et Garfield ont émergé, soulignant que Dane DeHaan reviendrait dans son rôle, mais il l’a nié lui-même l’année dernière: « Il n’y a rien de vrai dans ces rumeurs. Je ne sais même pas comment ils pourraient y parvenir. ».

Cela dit concernant le multivers, mais aujourd’hui, nous savons que c’est déjà une réalité. Cependant, tout indique que Harry ne fera pas partie de ce nouveau projet Marvel et son père, Norman,. Jusqu’à présent, le MCU a été prudent à propos de ce film, mais la vérité est que les fuites ont déjà fait leur travail et c’est pourquoi l’attente de Spider-Man : Pas de chemin à la maison grandit de jour en jour jusqu’à ce qu’il atteigne le 17 décembre.

