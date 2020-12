Sweet Home 2: Tout sur « Sweet Home » Saison 2

Bien que Netflix n’ait pas encore renouvelé « Douce maison« ( » Sweet Home « en anglais) pour une deuxième saison apparemment dans le dernier chapitre, il est très probable qu’une série sud-coréenne basée sur le webtoon du même nom de Kim Kan-bi et Hwang Young-chan obtiendra un nouvel opus qui continue avec l’histoire de la « monstérisation » du monde et de la résistance de Hyun-soo.

Dans une interview accordée à AsiaOne.com, le réalisateur Eung-bok a déclaré: « Je me suis assuré que la série reste aussi fidèle que possible aux monstres du Webtoon. » Il a également ajouté: « Pendant que nous écrivions, nous avons terminé la fin de l’histoire nous-mêmes, donc il y a quelques choses qui sont sorties après que nous ayons terminé. »

Par conséquent, «Si l’occasion se présente, nous voulons également présenter les monstres que nous ne pouvions pas. Nous voulons rester fidèles à l’original. » Il y a donc une grande possibilité que « Douce maisonObtenez le feu vert pour une deuxième saison.

Les survivants ne savent pas quoi faire contre les monstres (Photo: Netflix)



QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 2 DE «DULCE HOGAR»?

Le premier épisode se termine par la capture du protagoniste pour expérimenter en raison de sa capacité à s’accrocher à son humanité. Pendant ce temps, les autres sont emmenés dans un camp sûr et Eun-hyeok commence à se transformer en monstre. Que se passerait-il dans un nouveau lot d’épisodes?

Dans une nouvelle saison, le sort de Hyun-su et du reste des survivants pourrait être révélé. De plus, comme le souligne ‘The Cinemaholic’, une guerre entre humains et « monstres » pourrait éclater, après que les expériences gouvernementales n’ont pas réussi à trouver le remède et n’ont torturé que les « monstres », qui sont devenus vengeurs et croient qu’ils en font partie. «évolution».

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE «DULCE HOGAR»?

La deuxième saison de « Douce maison«Il n’a toujours pas de bande-annonce officielle.

Bande-annonce de « Sweet Home », série coréenne Netflix

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « DULCE HOGAR 2 »

Song Kang dans le rôle de Cha Hyun-su, un lycéen qui emménage dans un ancien complexe d’appartements avec des événements étranges.

Lee Jin-wook dans le rôle de Pyeon Sang-wook, un autre résident du même bâtiment déterminé à combattre les monstres.

Lee Do-hyun dans le rôle de Lee Eun-hyeok, un étudiant en médecine qui s’avère être le cerveau en décidant du plan d’action pour les survivants.

Seo Yi-kyung comme Lee Si-young

Jeong Jae-heon comme Kim Nam-hee

Go Min-si en tant que Lee Eun-yoo

Yoon Ji-su comme Park Kyu-young

Song Kang jouera probablement à nouveau Cha Hyun-su dans la saison 2 de « Sweet Home » (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE «DULCE HOGAR» SERA-T-ELLE LANCÉE?

La deuxième saison de « Douce maison« N’a pas encore de date de sortie en Netflix, mais très probablement, les nouveaux épisodes arriveront sur la plate-forme de streaming au cours des premiers mois de 2022.