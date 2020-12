Cyberpunk 2077 Lt.mower Cyberpsycho Sighting: Comment Vaincre Lt.mower.

L’utilisation d’une arme de mêlée comme des battes de baseball est un excellent moyen d’assommer les ennemis, mais vous obligera à vous rapprocher, ce qui n’est pas recommandé en fonction de votre niveau et de la construction de votre personnage, car Cyberpsychos peut être dangereux et mortel en combat rapproché.

Utilisez les mods Cyberware et Weapon:

Dans Cyberpunk 2077, les joueurs peuvent utiliser de nombreux mods pour améliorer leurs capacités; certains de ces mods comme l’analyse PAX et Target peuvent même transformer vos armes de létales en non létales. Pour cette raison, nous vous recommandons d’utiliser l’analyse cible sur PAX, car la première peut être librement équipée et non équipée.