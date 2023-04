Qui est Peso Pluma, la chanteuse mexicaine qui surpasse les stars mondiales ?

Nous savons, avez-vous entendu parler de Poids plume et malgré son succès mondial, vous vous demandez peut-être Qui est-il, que fait-il et pourquoi est-il célèbre ?alors préparez-vous, nous vous dirons tout ce que l’on sait sur le chanteur mexicain qui a battu des records du monde.

Qui est poids plume ? Commençons par l’évidence, c’est un chanteur mexicain quelle solitude AUJOURD’HUI a deux chansons dans le TOP 5 GLOBAL de plateformes comme Spotifysurpassant tous les artistes que vous pouvez imaginer, à l’exception de Miley Cyrus, qui est en position 1 avec Fleurs.

Pour sa part, dans le Top 50 mondial de Spotify, Featherweight se classe 2e et 3e avec les chansons Elle danse seule et Le bébédépassant respectivement le reste des artistes du top 10 : SZA, Karol G, Shakira, David Kusher, Fifty Fifty, Rosalía, Rauw Alejandro, PinkPantheress, Ice Spice, Harry Styles, The Weeknd et Ariana Grande, entre autres.

Récemment, Featherweight est également devenu viral, car au-delà de ses 32,10 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, est apparue à Coachella, avec Becky G, où elle a conquis le public et élevé le nom de tous les Latinos.

+ Quel âge a Featherweight d’où vient-il, que chante-t-il et quel est son vrai nom ?

Le vrai nom de poids plume est Hassan Emilio Kabande Lajia et est né le 15 juin 1999, il a donc actuellement 23 ans. Le chanteur est connu pour chanter des chansons de « courir couché » soit « course de guerre« qui sont classés dans la musique mexicaine régionaleFaire un mélange des sons les plus traditionnels du Mexique avec les touches urbaines et reggaeton actuellesce qui a incontestablement accru sa notoriété et sa mondialisation.

Sa carrière a commencé il y a quelques années à peine, en 2020, mais Il se positionne déjà parmi les artistes les plus connus au mondecomme des célébrités comme Logan Paul danser sur leur musique et faire des chorégraphies avec leurs thèmes.

Bien qu’il ait peu de chansons, chacune d’elles est devenue un succès et parmi les thèmes poids plume les plus populaires (également surnommé Double P), se trouvent Elle danse seule, RPC, amg, Remix de La Bébé et Bleu. Le musicien mexicain compte actuellement 4,5 millions d’abonnés sur des plateformes comme Instagram, tandis que sur YouTube, il compte 892 000 abonnés.

+ Poids plume : comment et pourquoi il est devenu célèbre

Comme l’a dit le chanteur lui-même, Sa renommée a commencé après avoir chanté le thème le beliconavec l’interprète Rául Vega. Avant cela, Hassan Kabande Laija a travaillé comme serveur à New York et dans le BTP à Los Angeles..

Avec des chansons en solo, mais aussi avec d’autres artistes (Nathanaël Cano, Junior H, Becky G, Nicki-Nicole et guimauve), Featherweight a obtenu son succès, bien que son goût pour la musique ait commencé dès son plus jeune âge.

En plus de la musique, le chanteur a également eu des polémiques qui l’ont popularisé et viralisé sur les réseaux sociaux, comme lorsqu’une vidéo est devenue virale lors d’une de ses présentations dans laquelle l’image de Joaquín El Chapo Guzmán a été projetée, à Culiacán après le qui il a pris ses distances et a dit qu’il ne savait pas qu’ils projetteraient ladite image.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?