Mario Kart Live Home Circuit Luigi est DISPONIBLE et livré pour noël ! (Amazon)

Mario Kart Live : Home Circuit est épuisé depuis sa sortie le 16 octobre. Des copies sont disponibles auprès de vendeurs tiers pour presque le double du prix normal. Aujourd’hui, quelques exemplaires supplémentaires ont été mis en vente sur Amazon, puis se sont immédiatement vendus. Mais de nouveaux exemplaires sont en route, et devraient revenir en stock le 30 janvier.

Mario Kart Live Home Circuit Luigi en stock et livré pour noël !

Le jeu permet aux joueurs de construire un circuit de course chez eux et de contrôler une voiture télécommandée avec leur Nintendo Switch. Le reste du jeu est assez similaire à Mario Kart 8 Deluxe en ce sens que vous accumulerez des powerups qui vous permettront d’aller plus vite ou de vous frotter à vos adversaires. En jouant, vous pouvez également débloquer de nouveaux costumes pour vos coureurs et vos karts.

Il s’agit uniquement d’une expérience locale, hors ligne, et il est donc préférable de disposer de plusieurs voitures pour pouvoir participer à la compétition. Malheureusement, seul le Mario Kart est actuellement disponible à un prix raisonnable. Vous êtes limité à jouer le personnage dans le kart, donc si vous aimez Luigi, vous devriez garder les yeux ouverts pour la prochaine sortie. En attendant que votre jeu soit prêt, vous pouvez lire quelques guides sur la façon de mettre en place les meilleurs obstacles chez vous.