Les téléspectateurs ont le cœur brisé alors que Tom Jones rend un hommage émouvant à sa défunte épouse

Quel moment de télévision incroyable lorsque Tom Jones a chanté, I Won't Crumble If You Fall, sur le programme musical The Voice ce soir, faisant verser des larmes et un autre panéliste pleurer.

Une chanson incroyablement belle qu'il a écrite pour sa défunte épouse, Melinda, décédée d'un cancer.

— Hopewell Chin’ono (@daddyhope) 3 septembre 2022