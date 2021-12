Druydès : la référence du shampoing solide en France

Si vous souhaitez limiter votre impact environnemental tout en prenant soin de vous, la grande variété des produits éthiques disponibles sur le marché vous permettent désormais de le faire sans aucun compromis sur la qualité de votre routine beauté. Parmi les marques de cosmétiques émergentes les plus inspirantes, Druydès s’impose avec un engagement fort pour l’environnement et des formules aux nombreuses vertus pour votre peau et vos cheveux. Nous vous présentons ici cette marque française pour une salle de bains sans emballages superflus et des soins naturels.

Une marque éthique et engagée

Si Druydès semble de plus en plus plébiscités par les Français, c’est aussi pour son engagement profond et cohérent en tant que marque. En effet, aucun ingrédient inutile ne rentre dans la composition de chaque shampoing solide bio : ni sulfates, ni parfums, ni colorants. Avec une composition transparente et des ingrédients issus de l’agriculture biologique, vous profitez des bienfaits de ce que la nature a de plus beau à offrir au quotidien. La marque vous invite à un retour à l’essentiel en privilégiant la qualité, avec une communication simple et des formules qui se contentent de dix ingrédients maximum pour chaque produit.

Alors que la tendance des cosmétiques naturels n’a jamais été aussi évidente sur le marché de la beauté, de nombreuses enseignes ont développé des produits bios ou solides. Si le packaging est généralement des plus attractifs, il n’est pas toujours évident de connaître les réels engagements qui se cachent derrière une marque. Avec Druydès, chaque étape de fabrication ou d’achat est pensée pour réduire les déchets de votre salle de bains, ainsi que l’empreinte carbone de la marque. Les boîtes permettant l’expédition de vos shampoings solides bios sont donc exclusivement en résidus de plantes ou de fruits up-cyclés et la majorité des ingrédients viennent de France.

Enfin, le même souci d’authenticité a été apporté à la construction du site internet Druydès. Une plateforme Low tech qui place l’utilisateur au cœur de son fonctionnement éco-conçu afin de limiter les besoins en énergies nécessaires à son activité.

Des shampoings solides pour tous les profils

Fort de cette éthique, les créateurs de Druydès vous propose aujourd’hui une large gamme de shampoings bios pour soigner votre chevelure autant que votre cuir chevelu :

Shampoing solide Cheveux secs

Shampoing solide Cheveux normaux

Shampoing solide Douceur pour les peaux sensibles

Shampoing solide naturel pour Bébé

Shampoing solide Cheveux Gras

Quels que soient vos besoins, il vous suffira donc de quelques clics pour trouver une formule 100% naturelle et adaptée. La marque vous propose également des kits zéro déchet avec notamment des pochons en tissus pour emmener votre shampoing solide dans toutes vos aventures.

Par ailleurs, les formes originales et délicates des shampoings solides bios Druydès trouvent rapidement leur place au sein de votre salle de bains. Un nettoyant sain et respectueux que vous serez fier(e) d’afficher tout au long de l’année.

Des conseils et un réel accompagnement pour votre routine beauté

Si vous venez de sauter le pas en achetant votre tout premier shampoing solide bio, vous avez sans doute de nombreuses questions sur son utilisation ou sa conservation. Soucieux de proposer un service optimal à ses client(e)s, le site Druydès contient de nombreuses pages explicatives pour vous guider et vous expliquer en détails les composants et l’origine de votre nettoyant.

De plus, l’équipe se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions dans le cas où certaines interrogations subsisteraient à la lecture des conseils de la marque. Par téléphone ou mail, vous avez ainsi l’assurance d’un échange chaleureux et bienveillant pour obtenir toutes les réponses que vous désirez.

Des cosmétiques de qualité et primés

Outre les shampoings solides bios, Druydès a élaboré des cosmétiques variés pour prendre soin de votre peau. Des produits de qualité qui ont été remarqués dans la presse nationale, mais aussi primés. Le baume au Calendula bio de la marque a ainsi reçu le Prix du produit bio 2022, ainsi que le Grand Prix du Bien-Être Marie-France. Une reconnaissance méritée qui célèbre les engagements de la marque et les réels bienfaits de ses formules. N’hésitez donc pas à consulter tout le catalogue de cosmétiques au moment d’acheter votre nouveau shampoing solide !