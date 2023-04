Jennie de BLACKPINK se rend à CANNES pour présenter sa SÉRIE ? tout ce qui est connu

célébrités

Le chanteur de Blackpink a été invité par le Festival de Cannes pour le début d’une série.

©Getty ImagesLe membre Blackpink participe à l’un des projets HBO Max

Jennie, l’une des membres de BLACKPINK a reçu une invitation pour assister au Festival de Cannesce 2023, où je présenterais une série télévisée et nous vous dirons tout ce qui est connu et ce qu’en a dit YG Entertainment.

Bien que la nouvelle ait enthousiasmé BLINK (fans du groupe), YG Entertainment a indiqué qu’ils ne savent toujours pas si le chanteur sera présent à Cannes, car il travaille actuellement sur la tournée mondiale Born Pink. En revanche, le Festival de Cannes se déroulera du 16 au 27 mai.

+ Comment est la série BLACKPINK Jennie ?

Il s’agit de la série l’idolequi met en vedette Le weekend et lys rose depp et marque les débuts de la chanteuse sud-coréenne en tant qu’actrice. La série est une production de HBO Max et les créateurs de Euphorie et aura sa première exclusive au festival.

Jusqu’à présent, peu d’informations sur le projet ont été publiées, mais il existe déjà plusieurs teasers et Jennie devrait avoir un rôle de premier plancependant, Il y a aussi des rapports selon lesquels le rôle du chanteur a été réduit au strict minimum.chose qui ne fait pas le bonheur des millions de followers qui la soutiennent.

+The Idol, c’est le casting de la série avec Jennie de BLACKPINK

En plus de Le weekend et lys rose depp, la série a la participation d’autres stars, telles que Troye Sivan, Jennie Kim, Dan Levy et Moses Sumney, entre autres. La série traite de la relation entre des artistes pop émergents et un gourou de la musique.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?