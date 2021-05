Qui est Matthias Schoenaerts et pourquoi était-il le deuxième choix de Zack Snyder pour Batman?

2021 s’est avérée être une excellente année pour Zack Snyder. Après avoir été la cible de la colère des fans depuis la création Batman V Superman: l’aube de la justice, il s’est finalement racheté avec le bien reçu Ligue de justice Coupe HBO Max. Dans le dernier épisode du podcast Happy Sad Confused, Snyder a révélé qu’il avait parlé à l’acteur Matthias Schoenaerts de la possibilité de jouer le rôle de Batman si Affleck l’avait transmis avant la production. Batman V Superman. Cela a surpris de nombreux fans. Snyder a dit ça à propos de Matthias Schoenaerts éventuellement enfiler la cape et le capuchon.

« Je lui en parlais beaucoup. Il n’a jamais enfilé le costume, mais j’ai fait un tas de maquettes de lui parce que Ben était sur la clôture. Et je ne le blâme pas. Tout le monde devrait être sur la bonne voie. clôture quand on vous demande: « Voulez-vous jouer à Batman? »

Cette nouvelle a attiré de nombreux fans de DC, ainsi que des téléspectateurs occasionnels, se demandant à voix haute: « Qui est Matthias Schoenaerts? » Parce que l’acteur n’est pas exactement un nom familier. Cependant, vous l’avez probablement vu. Surtout si vous vous abonnez à Netflix et participez à leurs films originaux.

Au moment du casting, Matthias Schoenaerts craignait d’être trop jeune pour jouer une version plus ancienne de Bruce Wayne dans Batman V Superman. Schoenaerts est un acteur belge qui a principalement travaillé dans des films belges, français, britanniques et hollywoodiens. La plupart des fans le connaîtront probablement grâce à Netflix La vieille garde, où il a joué aux côtés de Charlize Theron et a joué « Booker ». Il a également joué le méchant dans Tom Hardy largement sous-estimé La goutte.

Mais ses meilleurs rôles étaient dans le nominé aux Oscars Bullhead et Rouille et os. Il a fait ses débuts d’acteur à l’âge de 13 ans dans un autre film nominé aux Oscars, Daens. Schoenaerts aurait eu 36 ans s’il avait été jeté Batman V Superman au moment de la production en 2015. Au lieu de Ben Affleck, qui avait 42 ans à l’époque. Bien que ce ne soit pas une grande différence d’âge, Schoenaerts était un acteur relativement inconnu à l’époque. Et les fans auraient gardé leurs attentes basses. Ben Affleck, d’un autre côté, était un nom familier et s’était déjà aventuré sur le territoire des super-héros dans les années 2003 mal reçues. Daredevil.

En raison de l’apparence juvénile de Schoenaerts, nous aurions pu obtenir une version complètement différente de Batman que celle que nous avons vue dans Batman V Superman et Ligue de justice. Zack Snyder s’est inspiré de Frank Miller Le retour du chevalier noir la bande dessinée et Ben Affleck ont ​​rendu justice à la version plus ancienne et plus mature de Bruce Wayne. Schoenaerts lui-même se sentait mal à l’aise de jouer un quadragénaire Homme chauve-souris et s’il avait été choisi, nous n’aurions peut-être pas vu la vieille version de Frank Miller sur Batman Vs. Combat de Superman. Cela ne s’est pas produit, et nous avons eu un croisé à capuchon buff, violent et un peu plus âgé sous la forme de Ben Affleck qui a réussi à faire taire ses critiques les plus sévères.

Alors que Joss Whedon’s Ligue de justice peut avoir mal géré le personnage, Snyder Cutt de 2021 l’a racheté. Et maintenant Affleck revient pour enfiler la cape une fois de plus dans le prochain Éclat film. Affleck était également censé faire un film solo se déroulant à Arkham Asylum dans lequel Batman affronte Deathstroke de Joe Manganiello, mais cela ne semble pas se produire maintenant.

Quant à Schoenaerts, il a depuis joué dans des films incroyables et a travaillé avec des réalisateurs de renom comme Thomas Vinterberg, Terrence Mallick et Steven Soderbergh. on pouvait aussi le voir dans la suite de La vieille garde qui a reçu le feu vert de Netflix.

Sujets: Batman vs Superman, Batman