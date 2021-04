Bruno Mars débarque également sur Fortnite: comment faire inspirer la danse du chanteur

Chanteur Bruno Mars cela s’ajoute aux myriades de célébrités qui ont atterri d’une manière ou d’une autre sur Fortnite. La communication provient directement d’Epic Games: la société a annoncé qu’un nouvel émote Bruno Mars est disponible au sein du battle-royale. Pour entrer plus en détail, c’est une danse En jeu extrait de la chanson « Leave the Door Open ». Le chanteur américain lui-même a posté une vidéo comparative sur Instagram. Les joueurs masculins et féminins peuvent acheter l’émote pour le prix de 500 V-Buck.

Les nouvelles liées à Bruno Mars montrent comment Fortnite est en train de devenir un jeu plein de célébrités du monde réel: des stars du Web comme Tyler « Ninja » Blevins aux joueurs internationaux comme Neymar Jr. dont la peau est attendue dans le dernier Battle Pass. Mais ce n’est pas tout: il est désormais clair que la bataille royale n’est pas qu’un jeu vidéo, surtout après les initiatives musicales qui y sont lancées. Dans un moment historique où les concerts sont impossibles, Fortnite se transforme en scène: pour le rappeur Travis Scott, qui a joué devant 12,3 millions d’utilisateurs En jeu; pour le célèbre Boy band coréen BTS, qui a fait ses débuts avec un clip vidéo directement dans le jeu; et plus. En général, Epic Games a fait de Fortnite un espace numérique dans lequel accueillir des artistes de différents calibres. A ce stade, les rumeurs et spéculations qui voient la participation de l’acteur et lutteur Dwayne « The Rock » Johnson pour le personnage de The Foundation ne semblent pas si improbables.

Pendant ce temps, Fortine est venu au Saison 6, appelé Fury. Il a été inauguré il y a quelques semaines avec Zéro crise, l’événement solo original avec l’agent Jones. L’île est désormais dominée par la nature et pour survivre contre les ennemis et les créatures sauvages, il est nécessaire de chasser et d’obtenir des ressources pour pouvoir créer des armes, des heures divisées en catégories primordiales et classiques. Ce qui a été rapporté jusqu’à présent, met en évidence la capacité d’Epic Games à faire évoluer Fortnite au fil du temps, malgré la recherche «Fortnite est en train de mourir» revient périodiquement dans la tendance.

