Que signifie Light Blue Nails sur TikTok? Le défi du petit ami expliqué

Envoyez à votre petit ami la couleur que vous devriez peindre vos ongles. S’il dit est bleu clair, il vient de prouver la théorie TikTok.

Cela fait un moment que nous n’avons pas vu un bon défi de texte devenir viral et maintenant TikTok vient de nous en offrir un nouveau. La tendance « Light Blue Nails » est une chose populaire sur TikTok, et elle redevient actuellement virale sur l’application.

La tendance n’est pas tout à fait nouvelle. En fait, il semble avoir initialement semblé commencer sur TikTok en 2020 lorsque @_urdadsgirlfriend a publié une vidéo avec la légende: « Pourquoi chaque fois que vous demandez à un garçon de quelle couleur vous devriez obtenir vos ongles, ils disent ‘bleu clair' » .

Avancez jusqu’en mai 2021 et il est maintenant de retour. Une vidéo publiée par @notgraciefedorko est devenue virale sur l’application avec près de 2 millions de vues et plus de 360000 likes. La légende sur la vidéo se lit comme suit: « Quand tes amis veulent avoir un été chaud entre filles mais que tu viens de te faire faire les ongles en bleu clair. »

Bien sûr, tout le monde dans les commentaires posait la même question: que signifie avoir des ongles bleu clair? Un commentateur a même écrit: « Je suis célibataire depuis si longtemps que j’ai dû lire les commentaires pour comprendre cela. »

Que signifient les « ongles bleu clair » sur TikTok?

En gros, si vous avez les ongles bleus, cela signifie que vous avez un petit ami, ou que vous êtes pris.

Il y a aussi une théorie selon laquelle lorsque les filles demandent à leurs petits amis de quelle couleur ils doivent se faire les ongles, elles diront apparemment toujours «bleu clair» ou «bleu bébé».

Alors que certains pourraient penser que c’est juste un « truc de garçon » aléatoire, certains gars sur TikTok ont ​​révélé qu’ils étaient aussi dans le tout, et comprennent que la couleur signifie qu’une fille est « prise ».

D’autres TikTokers sont maintenant en train d’assembler et de dupliquer le clip avec des vidéos et des captures d’écran d’eux demandant à leurs petits amis de quelle couleur ils devraient se faire les ongles. Certains d’entre eux prouvent que la théorie a tout à fait raison.

Envoyez un SMS à votre homme maintenant et posez-lui la question. A-t-il dit bleu clair?

