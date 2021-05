Gael de ‘Teenager Therapy’ partage 5 épisodes de podcast qui explorent qui nous pouvons être – Spotify

Cette semaine, le Thérapie pour adolescents les co-hôtes sont diplômés du lycée, marquant la fin d’une époque pour les cinq amis. L’équipe, qui se compose de Kayla, Gaël, Isaac, marque, et Thomas, ont commencé le podcast au cours de leur deuxième année pour documenter et explorer le royaume précaire de la teendom. Depuis lors, ils ont grandi devant un public en constante expansion qui s’accorde pour glaner des prises de vue brutes, non filtrées et brutalement honnêtes du monde.

La distribution a récemment créé une liste de lecture de podcast, Qui nous pouvons être, qui explore le thème «construire notre avenir». Pour mémoire pris du temps avec Gaël pendant qu’il était à la répétition de remise des diplômes pour parler de cet avenir. Gael a partagé ses réflexions sur le pardon de soi-même et l’importance d’apprendre des livres. (La recherche de sens de l’homme par Viktor Frankl et Courage de ne pas être aimé par Ichiro Kishimi et Fumitake Koga ont été les plus influents pour lui). Continuez à lire pour notre conversation éditée.

1. Les cinq épisodes de la liste de lecture Who We Can Be couvrent quatre podcasts. Pourquoi avez-vous choisi ces épisodes pour aborder le thème de «construire notre avenir»?

Quand je pensais à cette playlist, je pensais vraiment au message que je voulais faire passer. Je voulais souligner les épisodes qui concernent la croissance – le potentiel de croissance que nous espérons, et les erreurs que nous avons commises dans le passé, que nous ferons à l’avenir, dont nous pouvons tirer des leçons. Donc, un épisode concerne se sentir comme un fardeau et suivre une thérapie et valider vos émotions. La raison pour laquelle j’ai choisi cela, c’est parce que je pense qu’une grande partie de la reconnaissance de qui vous êtes dans le passé est de devoir vous faire face dans le présent et qui vous êtes maintenant. Une grande partie de cela consiste à obtenir de l’aide professionnelle.

Ensuite, le prochain concerne humour autodestructeur et comment s’aimer soi-même. Et il s’agit d’apprendre à adopter les habitudes d’autodérision, d’apprendre à les remplacer par l’amour de soi et la confiance en soi. L’autre, c’est « Une mélodie de solitude», Portait davantage sur le sentiment de solitude que nous ressentons tous. Et puis après ça, j’en ai mis un sur comment diriger avec conscience de soi et vulnérabilité. Et ce sont beaucoup de techniques pour communiquer efficacement, car la communication est un élément important de la croissance et des relations saines. Puis enfin, « Nous devons lire des livres. » Je voulais reconnaître qu’une grande partie de la croissance provient d’histoires importantes. Que ce soit dans un livre, un film, une émission ou un podcast, lorsque vous racontez des histoires importantes, vous en apprenez davantage. Et ce sont ces leçons de vie qui vous accompagnent et qui façonnent qui vous êtes.

2. Les gens ont toujours dit que «les enfants sont l’avenir», mais cette ère de technologie et de médias sociaux a donné une voix à la jeunesse comme aucune autre. Quelles opportunités cela présente-t-il?

De nombreux adolescents ont trouvé des moyens innovants et créatifs de se faire entendre. Je pense que cela vient du fait que nous voyons tous ces problèmes avec le monde, et pour le moment, nous sommes très optimistes quant à la manière dont nous voulons aborder ces problèmes. Et nous nous sentons désespérés et, vous savez, parfois même impuissants que les personnes âgées ne résolvent pas ces problèmes. Nous avons donc réalisé que nous devions faire nos propres mouvements et les réparer nous-mêmes. De nombreux jeunes sont passionnés par des choses comme le changement climatique, et beaucoup de gens commencent maintenant à se passionner pour la classe ouvrière et pour abolir le capitalisme et non pour exploiter les travailleurs. Je pense donc que les effets de la technologie sur la façon dont nous communiquons sont incroyables car elle nous permet de nous engager avec des personnes différentes, de cultures différentes et de nous immerger pleinement dans les différents problèmes à travers le monde.

3. Qu’en est-il de ce pouvoir et de cette capacité qui vous fait peur?

Je pense que quelque chose qui est un peu effrayant, dont certaines des conséquences ou des dangers en découlent, c’est que nous allons parfois être enclins à prendre la mauvaise décision. Je pense qu’il y aura des moments où les adolescents essaieront de faire quelque chose pour le mieux et se rendront compte que peut-être que nous ne sommes pas tous éduqués sur la question et que nous avons gravement mal calculé l’objectif. Et ce que nous aurions pu penser être une bonne chose, en fin de compte, pourrait nuire aux communautés. Et je pense qu’il s’agit simplement d’apprendre à faire notre propre diligence raisonnable, à faire nos propres recherches et à nous éduquer, sans nécessairement croire toujours aux plus grandes tendances.

4. À quoi ressemble l’avenir pour vous?

Je pense à beaucoup d’adaptabilité, pour être honnête. Je pense que le fait que la technologie progresse si rapidement, que les jeunes prendront la capacité de s’adapter au monde actuel et de s’adapter beaucoup mieux que les générations précédentes. Je pense donc que de cette façon, quand il s’agit de l’avenir, notre génération va vraiment être meilleure et ne pas prendre de retard en étant consciente et empathique des problèmes auxquels la prochaine jeune génération sera confrontée.

5. Que pensez-vous que les nouveaux auditeurs (en particulier ceux qui n’écouteront peut-être pas votre émission) pourraient tirer de cette liste de lecture de podcast?

C’est normal d’avoir commis des erreurs dans le passé. Il est normal de reconnaître que la personne que vous étiez alors n’est pas vous maintenant. Je pense que beaucoup d’entre nous ont du mal à se pardonner. Et nous croyons que les erreurs que nous avons commises dans le passé définissent qui nous pouvons être à l’avenir et qui nous sommes aujourd’hui. Mais ce n’est pas. Et le principal avantage de cette liste de lecture est que, peu importe qui vous étiez auparavant, vous avez chaque jour une nouvelle chance d’être quelqu’un dont vous êtes fier. Et nous voulons reconnaître que si vous travaillez suffisamment pour vous racheter, il est possible de grandir et de grandir. C’est possible. Alors c’est, tu sais, qui veux-tu être?

Déterminez qui vous voulez être avec un peu d’aide de la liste de lecture de podcast de Teenager Therapy.