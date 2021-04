AMD a enfin lancé le jeu à distance via le streaming sur un deuxième PC avec Windows 10

La fonctionnalité que de nombreux utilisateurs ont manquée dans la technologie AMD Link est maintenant prête. Cette innovation permet à tout utilisateur disposant d’un PC équipé d’une carte graphique de la famille Radeon avec une architecture GCN (Graphics Core Suivant) ou plus tard diffusez vos jeux vidéo via le streaming vers d’autres appareils. De cette façon, la qualité graphique et les performances de votre PC sont à la portée d’ordinateurs dotés d’un matériel beaucoup plus modeste.

Jusqu’à présent, la technologie AMD Link nous permettait de transmettre nos jeux vers un smartphone ou une tablette avec Android ou iOS, vers un appareil Apple TV ou vers un téléviseur avec Android TV. Ils devaient juste avoir un système d’exploitation relativement récent. Cependant, ce que nous ne pouvions toujours pas faire était de profiter de ce mode de jeu à distance sur un deuxième PC, comme, par exemple, un ordinateur portable.

La dernière révision de la technologie AMD Link nous permet de jouer à distance sur un deuxième PC Windows 10

C’est précisément la carence que la révision de la technologie Link qu’AMD a intégrée dans la dernière mise à jour majeure du logiciel Adrenalin pour ses cartes graphiques Radeon, la 21.4.1. De sorte que la Diffusion des jeux sur un smartphone ou une tablette pour fonctionner correctement doivent avoir Android 7.0, iOS 12 ou une version ultérieure.

Si nous voulons profiter de nos jeux sur une Apple TV, nous devrons nous assurer qu’il intègre tvOS 12 ou version ultérieure, et si nous préférons les envoyer à un téléviseur, il devra avoir Android TV 7.0 ou une version plus récente. Et pour profiter des dernières innovations de cette technologie et jouer à distance depuis un deuxième PC, ce dernier vous devez avoir Windows 10.

La possibilité de profiter de toute la puissance d’un PC de jeu sur d’autres appareils avec un matériel moins performant est intéressante. Mais ce n’est pas tout. Une autre nouveauté intéressante qu’AMD a introduite dans la dernière révision de la technologie Link nous permet d’inviter un ami à se connecter à notre PC pour jouer en multijoueur local ou en mode écran partagé. Bien entendu, vous devez disposer d’une carte graphique compatible de la famille Radeon.

Voici les autres nouveautés incluses dans la dernière révision du logiciel Adrenalin

AMD n’a pas apporté d’améliorations uniquement à la technologie Link. La dernière révision du logiciel Adrenalin pour ses cartes graphiques intègre également ces autres nouveautés:

Les utilisateurs peuvent maintenant décider si nous voulons utiliser l’interface la plus complète de ce logiciel, ou si nous préférons utiliser une version simplifiée . Il est également possible d’installer uniquement le pilote de la carte graphique.

. Il est également possible d’installer uniquement le pilote de la carte graphique. Les paramètres qui nous permettent de surveiller le fonctionnement de la carte graphique Radeon et du processeur Ryzen du PC sont disponibles sur le même endroit .

. Les utilisateurs souffrant d’un dysfonctionnement visuel lié à la perception des couleurs, comme la protanopie, la deutéranopie ou la tritanopie, peuvent désormais ajuster la restauration des couleurs images de jeu pour améliorer votre expérience sans compromettre les performances.

images de jeu pour améliorer votre expérience sans compromettre les performances. Les cartes graphiques de la famille Radeon RX 6000 peuvent désormais utiliser leurs ressources matérielles pour décoder la vidéo dans PlayReady AV1 .

. AMD a également développé une nouvelle fonctionnalité dans son logiciel qui permet à notre PC récupérer plus efficacement des plantages et des erreurs qui se produisent parfois lorsque nous exécutons un jeu. Il sera intéressant de voir comment cette fonctionnalité fonctionne lorsque nous aurons l’occasion de la tester.

Les utilisateurs peuvent désormais télécharger la version 21.4.1 du logiciel Adrenalin à partir de la section de téléchargement de pilotes du site Web AMD. Les innovations que ce logiciel intègre n’ont pas l’air mal du tout, mais il nous manque quelque chose d’important: l’activation de la technologie FidelityFX Super Resolution, qui sera L’alternative d’AMD au DLSS de NVIDIA. Croisons les doigts pour arriver le plus tôt possible prêt à combattre l’impact négatif de l’activation du lancer de rayons sur les performances des cartes graphiques Radeon RX 6000.

Plus d’informations | AMD