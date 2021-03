La femme de Chadwick Boseman met en garde contre le cancer du côlon tout en acceptant une récompense pour lui

Simone Ledward Boseman, l’épouse du regretté acteur Chadwick Boseman, a lancé un appel passionné pour que les gens se fassent dépister pour le cancer du côlon alors qu’elle acceptait un prix au nom de son mari.

Boseman, décédé en août dernier à l’âge de 43 ans après une bataille privée contre la maladie, a été honoré du NAACP Image Award pour son acteur exceptionnel dans un film pour sa performance dans «Ma Rainey’s Black Bottom».

« C’était un artiste hors du commun et une personne encore plus rare », a déclaré Ledward Boseman. « Mais la manière dont nous l’avons perdu n’est pas du tout rare. Pas dans notre communauté. »

Ledward Boseman, qui a essuyé ses larmes en parlant de son défunt mari, a déclaré qu’elle espérait que les gens prendront en charge leur santé, se feront dépister et connaîtront les signes avant-coureurs. Son appel à l’action était particulièrement opportun, puisque mars est le mois de la sensibilisation au cancer colorectal.

«Les Noirs de ce pays sont 20% plus susceptibles de recevoir un diagnostic de cancer du côlon et 40% plus susceptibles d’en mourir», a-t-elle déclaré à propos de la maladie qui affecte de manière disproportionnée la communauté noire. « L’âge pour le dépistage de routine a récemment été abaissé à 45 ans, donc si vous avez 45 ans ou plus, faites-vous dépister. Ne remettez pas le dépistage plus longtemps, faites-vous dépister. »

La détection précoce est essentielle pour vaincre la maladie, a-t-elle ajouté.

« Cette maladie peut être vaincue si vous l’attrapez à ses débuts, vous n’avez donc pas de temps à perdre même si vous n’avez pas d’antécédents familiaux et même si vous pensez que rien ne va pas. Et si vous avez moins de 45 ans, soyez proactif au sujet de votre santé. Connaissez les signes, connaissez la science, écoutez votre corps. Si vous avez besoin de plus d’informations et pour une liste complète des symptômes du cancer du côlon, vous pouvez visiter standuptocancer.org/coloncancersymptoms », a déclaré Ledward Boseman. « S’il vous plaît, vous êtes si nécessaire et vous êtes tellement aimé. S’il vous plaît, prenez votre santé en main. Merci. »

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquemment diagnostiqué aux États-Unis et la troisième cause de décès par cancer chez les hommes et les femmes américains combinés.

Certains des symptômes les plus courants du cancer du côlon comprennent la perte de poids involontaire, la faiblesse et la fatigue, le sang dans les selles et les douleurs et crampes abdominales. La maladie peut être vaincue dans 90% des cas détectés tôt, selon Stand Up to Cancer.

Ledward Boseman, qui a été photographié avec Boseman tout au long de leur relation de cinq ans, a épousé la star de « Black Panther » des mois avant sa mort. Elle perpétue maintenant son héritage.

Plus tôt ce mois-ci, elle a prononcé un discours émouvant en acceptant le Golden Globe du meilleur acteur dans un drame cinématographique au nom de son défunt mari. Il a également été nominé pour un Oscar du meilleur acteur et est l’un des favoris des critiques pour remporter l’honneur d’élite lors de la cérémonie du 25 avril.

