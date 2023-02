Qui est Matilda de Angelis: tout sur le protagoniste de la loi de Lidia Pöet

in

L’un des nouveaux succès sur Netflix en ce moment est La Ley de Lidia Pöet, qui met en vedette Matilda de Angelis en tant que chef de file. Ensuite, nous vous invitons à rencontrer cette actrice.

©NetflixQui est Matilda de Angelis : tout sur la protagoniste de Lidia Pöet’s Law.

Loi de Lidia Pöet est venu au service de streaming Netflix le 15 février et en quelques jours seulement, elle a réussi à se positionner comme l’une des séries les plus regardées au monde. Les abonnés ont apprécié les épisodes qui suivent l’histoire du premier juriste italien qui a eu du mal à pratiquer le droit et ont également été ravis de sa principale dame, Mathilde d’Angelis. Ici, nous allons tout vous dire sur cette actrice et ses œuvres précédentes.

« Un arrêt de la cour d’appel de Turin déclare non réglementée l’admission de Lidia Poët au barreau, ce qui l’empêche d’exercer la profession d’avocat du simple fait d’être une femme. Sans perdre sa fierté malgré sa situation économique précaire, la jeune Landing a travail dans le cabinet d’avocats de son frère Enrico tout en préparant l’appel de la peine, Lidia se révèle être une professionnelle en avance sur son temps, utilisant une approche pionnière pour aider les suspects : enquêter sur la vérité et mettre de côté les apparences et les préjugés »précise le synopsis de l’émission.

+Qui est Matilda de Angelis ?

Mathilde d’Angelis est celui qui a surpris le monde avec son rôle de Lydie Poète. Elle est née à Bologne, en Italie, le 11 septembre 1995 et a actuellement 27 ans. En plus d’être acteur, il a une autre facette qui est la musique, puisqu’il joue de la guitare et du violon depuis l’âge de treize ans. Dans sa jeunesse, il fréquente le lycée scientifique « Enrico Fermi » de sa ville natale puis commence à chanter dans le groupe Rumba de Bodas, qui enregistre son premier album « Karanaval Fou » en 2014.

Déjà concentrée sur sa carrière d’actrice, en 2015 elle est choisie pour le film rapide comme le vent, auquel il est arrivé grâce à des photos sur Facebook affichées par son directeur, Matteo Rovere, puisqu’il ne cherchait pas d’interprète professionnel. Après ces débuts curieux, elle a été décorée de prix tels que le David di Donatello, le Premio Flaiano et le Nastro d’argento, également pour avoir été à l’origine de sa chanson principale « Seventeen ».

Sa formation artistique lui a permis de continuer avec plus de productions telles que Le prixmais le grand succès a commencé en 2018 lorsqu’elle a été convoquée pour faire partie de la mini-série La défaite de HBO puis le film L’incroyable histoire de l’île de Roses, de Netflix. Il était aussi dans les projets De l’autre côté de la rivière et entre les arbres et Léonardmais connaît actuellement sa nouvelle popularité dans La loi de Lydia Poët. Dans son profil officiel de Instagram @matildadeangelis Il compte 718 000 abonnés.

