Ben Stiller ne s’excuse pas pour Tropic Thunder

Sorti en 2007, Tonnerre sous les tropiques est un film qui ne cesse de créer la polémique. La montée de la « culture d’annulation » avait conduit à de nouvelles critiques contre le film, certains pensant qu’un film comme Tonnerre sous les tropiques ne pourrait être faite aujourd’hui. Cela a conduit à des rumeurs selon lesquelles le réalisateur et star Ben Stiller s’est excusé pour le film et les défenseurs lui ont dit sur les réseaux sociaux qu’il ne devrait pas faire ça. Écrasant carrément ces rumeurs, dit Stiller sur Twitter qu’il n’est pas désolé pour Tonnerre sous les tropiquesdont il savait dès le départ qu’il s’agissait d’un film très controversé.





« Je ne m’excuse pas pour Tonnerre sous les tropiques« , dit Stiller. « Je ne sais pas qui vous a dit ça. Ça a toujours été un film controversé depuis notre ouverture. Fier de lui et du travail que tout le monde a fait dessus. »

FILM VIDÉO DU JOUR

Le fan auquel Stiller a répondu a émis l’hypothèse que les rumeurs d’excuses provenaient d’un tweet que l’acteur avait publié en 2018. À l’époque, Tonnerre sous les tropiques faisait face à une nouvelle controverse après que le snowboardeur Shaun White se soit déguisé pour Halloween en Simple Jack, un homme handicapé mental joué par le personnage de Stiller dansTonnerre sous les tropiques. Dans un tweet, Stiller a fait allusion à des excuses qu’il avait déjà présentées, bien qu’il ait soutenu le film.

Le tweet se lit comme suit : « En fait Tonnerre sous les tropiques a été boycotté il y a 10 ans quand il est sorti, et je me suis alors excusé. Cela a toujours été destiné à se moquer des acteurs essayant de faire n’importe quoi pour gagner des prix. Je maintiens mes excuses, le film, Shaun White, et les gens formidables et le travail des Olympiques spéciaux. »





Tropic Thunder Lampoons Acteurs

Photos de DreamWorks

Alors que le personnage de Stiller se moquait des acteurs qui dépeignent des personnages handicapés acclamés par la critique, Robert Downey Jr. a également joué un rôle tout aussi controversé. Il a dépeint un acteur de la méthode blanche qui était profondément ancré dans son rôle d’homme noir pour son prochain film, et jouer ce personnage comprenait la mise sur « Blackface ». RDJ avait précédemment déclaré à Joe Rogan L’expérience Joe Rogan que l’idée était de ridiculiser les acteurs réels qui feraient ce genre de choses.

« [Ben] savait exactement quelle était la vision de cela, il l’a exécutée, il était impossible que ce ne soit pas un cauchemar offensant d’un film », a déclaré RDJ. « Et 90% de mes amis noirs étaient comme, ‘Mec, c’était génial.’ je ne peux pas être en désaccord avec [the other 10 per cent], mais je sais où va mon cœur. Je pense que ce n’est jamais une excuse pour faire quelque chose qui n’est pas à sa place et hors de son temps, mais pour moi, ça a mis le cap sur [the issue]. Je pense qu’avoir une psychologie morale est le travail numéro un. Parfois, tu dois juste dire ‘Ouais, je me suis effondré.’ Pour ma défense, Tonnerre sous les tropiques c’est à quel point [Blackface] est, donc je prends exception. »

Le film a été réalisé par Stiller qui a co-écrit le scénario avec Justin Theroux et Etan Cohen. Il met en vedette Stiller, RDJ, Jack Black, Steve Coogan, Jay Baruchel, Danny McBride, Brandon T. Jackson, Nick Nolte et Bill Hader.