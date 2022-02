Patrick Stewart continue de nier de manière hilarante toute implication dans Doctor Strange 2

C’est un conte aussi vieux que le temps avec les productions Marvel de Disney. Selon les rumeurs, un acteur serait impliqué dans une production Marvel, et ils nient toute implication jusqu’à ce qu’elle sorte. Il n’est donc pas surprenant que Sir Patrick Stewart ait nié son implication dans Doctor Strange dans le multivers de la folie même si nous pouvons assez clairement entendre sa voix dans la bande-annonce, étant allé jusqu’à prétendre qu’il s’agissait d’un imitateur à un moment donné.

Dans une récente interview lors de la presse pour la saison 2 de Star Trek : Picard, Stewart est allé encore plus loin. Dans une interview avec Ethan Alter de Yahoo Entertainment, le sujet de la Docteur étrange la bande-annonce est arrivée. La réponse de Stewart à « Qui est le docteur Strange? » était la réponse parfaite de l’acteur acclamé.

Découvrez le clip complet dans le tweet ci-dessous.

Bien sûr, les acteurs niant leur implication dans les projets Marvel n’ont rien de nouveau. Andrew Garfield a nié qu’il était dans Spider-Man : Pas de retour à la maison jusqu’à la première du film en dépit d’être en bonne place dans le film. De nombreux fans de Marvel en sont venus à croire que plus un acteur refuse de s’impliquer dans un projet, plus il est probable qu’il participe effectivement à ce projet.

Dans ce cas, cependant, il ne fait aucun doute que la voix de Stewart dans la bande-annonce, malgré son insistance sur le fait que la voix a été faite par un imitateur. La voix de Stewart est très distincte et quiconque a été fan de son travail dans l’un ou l’autre X Men ou Star Trek n’aura aucun problème à retirer cette voix de la bande-annonce.

Lorsque Spider-Man : Pas de retour à la maison est sorti, Tobey Maguire et Willem Dafoe ont établi un nouveau record dans le Livre Guinness des records du monde pour la plus longue représentation en direct d’un personnage de Marvel. Le record avait été détenu par Patrick Stewart et Hugh Jackman, avant le Homme araignée paire le cassant. Avec son apparition en tant que Charles Xavier dans Doctor Strange dans le multivers de la foliemalgré ses démentis, Stewart retrouvera le record.

Stewart a interprété Charles Xavier pour la première fois dans les années 2000 X Men, mais il avait été un choix de casting préféré des fans pour le rôle bien avant cela, ayant à la fois le look et le port pour jouer le personnage. Lorsque son casting a été annoncé, la nouvelle a été accueillie avec des éloges universels et sa représentation du personnage n’a pas déçu.

Tout en appuyant sur pour X-Men: Days of Future PastStewart a parlé de sa première exposition au personnage dans une interview avec Rolling Stone.

« La toute première chose dont j’ai entendu parler X Men, la première fois que j’ai entendu ce titre utilisé, c’était un après-midi alors que je faisais de l’ADR pour Richard Donner, sur un de ses films dans lequel j’avais joué. J’ai reçu une note à appeler au bureau de Lauren Shuler Donner – c’est sa femme, la productrice. J’ai franchi la porte, Lauren a pris quelque chose sur son bureau et l’a brandi. Et je l’ai regardé et j’ai dit: « Qu’est-ce que je fais sur le devant d’une bande dessinée? » Et elle a dit: « Exactement. »

Maintenant, 22 ans après sa première apparition en tant que Charles Xavier, Stewart sera à nouveau présent dans les salles de cinéma dans le rôle.

Doctor Strange dans le multivers de la folie sortira en salles le 6 mai 2022.





