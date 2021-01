Call of Duty Black Ops: le mode Zombies de la guerre froide devient gratuit (mais pour une courte période)

Pour la première fois dans l’histoire de la série Call of Duty, le célèbre Mode zombies s’ouvre au public gratuitement, mais uniquement pour une durée limitée, c’est-à-dire à partir de 14 au 21 janvier 2021. Plus précisément, nous nous référons au mode Zombie de Call of Duty Black Ops: Cold War, qui sera gratuit pour tous les joueurs, à travers les stores des plateformes respectives (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Seris X | S , PC). La nouvelle vient de James Brick, rédacteur principal d’Activision, qui dans un long article sur le blog officiel Call of Duty a mieux décrit l’offre contenue dans le mode Zombies susmentionné, qui comprend trois défis différents.

Cela commence par Die Maschine, installé dans un laboratoire polonais utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Le décor n’est rien de plus qu’un hommage à la première carte en mode Zombies de Call of Duty World at War (2008). Die Maschine offre une expérience de mort-vivant sur plusieurs tours, avec jusqu’à quatre joueurs. La deuxième proposition voit à la place Frénésie. Dans ce mode, en plus de survivre aux hordes écrasantes de zombies, vous devez tuer tous les ennemis avant la fin du temps imparti, sinon votre opérateur explosera. « Le temps devient de plus en plus court au fur et à mesure que le jeu avance! Gardez toujours un œil sur le boost Frenzy timer, qui gèle temporairement le temps pour tous les joueurs », ajoute Brick par courrier. Enfin il y a la modalité Carnage. Contrairement aux deux précédents, qui sont accessibles à tous, ce dernier est plutôt exclusif à ceux qui jouent sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Dans Carnage, le défi traditionnel avec les zombies est enrichi par une sphère d’éther sombre, qui borde joueurs dans une zone spécifique de la carte jusqu’à ce qu’elle soit chargée avec les âmes des morts-vivants.

Comme mentionné ci-dessus, les trois modes sont disponibles gratuitement pendant la semaine du 14 au 21 janvier 2021. Une fois la période d’essai gratuite terminée, il sera possible de transférer votre progression en achetant Call of Duty Black Ops. Guerre froide.