Cocaine Bear fait ses débuts avec un score parfait chez Rotten Tomatoes

Les critiques aiment Ours cocaïne. Avec une prémisse bizarre qui ne s’excuse pas de faire tapis avec son chaos violent, il peut ne pas sembler sur le papier qu’un film intitulé Ours cocaïne atterrirait si bien auprès des critiques de cinéma professionnels. Mais c’est ce qui se passe avec le film juste avant sa large sortie en salles, car ses premières critiques des critiques ont toutes été positives jusqu’à présent, permettant Ours cocaïne faire ses débuts avec un score parfait de 100 % sur le tomatomètre de Rotten Tomatoes.





« Un film qui sait précisément ce que c’est et qui sert joyeusement 95 minutes de plaisir pur et pur », déclare Doug Jamieson de The Jam Report, appréciant l’approche honnête du film à ce qu’il est.

« [Right] dès le départ, vous avez une idée du ton que la réalisatrice Elizabeth Banks vise avec son film d’horreur bourdonnant et sombre sur un ours qui mange, inhale et lèche de la cocaïne comme un banquier de Wall Street dans un club de gentlemen », note Glenn Dunks de Screen Hub.

Clairement quelqu’un qui a passé un bon moment avec le film, Peter Gray de The AU Review note également : « Ils disent souvent que la vérité peut être plus étrange que la fiction, et dans le cas de Ours cocaïnela vérité est sauvage, haute, très sanglante, sombrement drôle et ne joue pas bien avec les autres. »





Cocaine Bear est un succès auprès des critiques

Ours cocaïne est écrit par Jimmy Warden et réalisé par Elizabeth Banks. Mettant en vedette Ray Liotta dans l’un de ses derniers rôles au cinéma, le film met également en vedette Keri Russell, O’Shea Jackson Jr., Alden Ehrenreich, Christinan Convery, Brooklyn Prince Isiah Whitlock Jr. et Margo Martindale. À première vue, le film parle d’un ours sous cocaïne qui se déchaîne dans le sang.

Les cinéphiles ont apprécié ce genre de films d’horreur plus bizarres. M3GAN, une autre horreur réalisée avec un budget modeste, sorti avec un grand succès en janvier, obtenant de bons résultats auprès des critiques et engrangeant de gros profits au box-office. Le succès de ce film a entraîné la commande d’une suite, cela signifie-t-il qu’il y aura également plus Ours cocaïne à venir si ce film continue de fonctionner bien après ces premières critiques?

« Je n’en ai pas fini avec le Ours cocaïne saga mais, en ce qui concerne les retombées, j’ai vu de bonnes idées dans les coins d’Internet « , nous a expliqué l’écrivain Jimmy Warden sur la suite de l’histoire. » On dirait que tous les animaux existants feront cocaïne jusqu’à ce que nous bouclions la boucle et que nous fassions des films sur des humains qui recommencent. Ensuite, nous passerons à la MDMA et à l’ayahuasca, etc. Il n’y a pas de limite. »

Ours cocaïne premières dans les salles le 24 février 2023.