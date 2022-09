Le FBI attrape un hacker de 17 ans qui a divulgué des vidéos de GTA 6

Le pirate que le FBI a été épinglé comme l’utilisateur qui a divulgué les vidéos de »Grand Theft Auto VI »Vous venez de recevoir des accusations officielles contre vous. Le 23 septembre, le compte Twitter officiel de la police de la ville de Londres a publié une mise à jour sur le criminel informatique qui a divulgué des informations sur le prochain jeu vidéo de Jeux de rock star.

Le détective Michael O’Sullivan de l’unité de cybercriminalité de Londres a confirmé qu’un jeune de 17 ans vient d’être inculpé de deux chefs d’utilisation abusive d’ordinateurs et de deux chefs de non-respect des conditions de mise en liberté sous caution. Le pirate informatique présumé devait être jugé par un tribunal pour mineurs le 24 septembre 2022, et la police pense qu’il pourrait avoir un lien avec le groupe de piratage Laspus€.

Rockstar Games a confirmé le 19 septembre 2022 qu’un individu avait violé sa sécurité pour voler et distribuer illégalement certains fichiers de développement de GTA VI. Les fuites couvraient 19 vidéos montrant des séquences de test du prochain jeu du monde ouvert, de nombreux fans critiquant la qualité de ses graphismes, bien qu’ils soient à un stade très précoce de développement.

Des fuites ont confirmé les rumeurs qui ont fait surface à propos de GTA VI, le jeu ayant pour emplacement principal la ville fictive de Vice City et les personnages principaux étant un duo criminel similaire à l’histoire de Bonnie et Clyde.

Le groupe de hackers Laspus€ a déjà été responsable d’attaques contre d’autres entreprises, comme lorsqu’il a volé et publié « 90 % du code source du moteur de recherche Bing de Microsoft ». Suite à l’arrestation de sept personnes par la police de Londres en mars 2022, le groupe était censé être en sommeil, pour refaire surface en septembre lorsqu’il a attaqué Rockstar Games, marquant l’une des plus importantes fuites de l’histoire du jeu vidéo.

Malgré le piratage, l’équipe Rockstar a annoncé qu’elle prévoyait de publier prochainement de nouvelles informations sur « Grand Theft Auto VI », promettant que les récentes fuites ne retarderaient pas la production du jeu.