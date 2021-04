Qui est l’épouse de Bernie Sanders, Jane O’Meara Sanders? Détails sur leur relation

Quiconque a prêté attention lors de l’élection de 2016 sait qui est Bernie Sanders. Après avoir annoncé une campagne présidentielle en 2015, il a réussi à influencer des millions de personnes à travers le pays, en gérant une plate-forme soutenue par des dons qui ne s’élevaient en moyenne qu’à 27 dollars par personne. Son rejet des fonds d’entreprise et des Super PACs le distingue des autres.

Bien qu’il n’ait pas gagné, il a tout de même exhorté ses partisans à poursuivre la «révolution politique» que sa campagne a déclenchée, et il continue de parler au nom de ses valeurs. Mais avant d’être élu comme le plus ancien indépendant de l’histoire du Congrès et élu au Sénat en 2007, il faisait partie de la Chambre des représentants des États-Unis. Il a également été maire de Burlington et a été réélu trois fois.

Sanders a également tenté de se présenter aux élections présidentielles de 2020, mais a été battu lors des primaires par le président Joe Biden.

Le monde connaît et adore le politicien de 79 ans, mais que savons-nous de sa femme, qui a souvent été vue avec lui pendant la campagne électorale?

Qui est l’épouse de Bernie Sanders, Jane O’Meara Sanders?

O’Meara Sanders s’est tenue aux côtés de son mari à chaque étape du processus et l’a souvent accompagné lorsqu’il faisait campagne. Mais partage-t-elle les mêmes idéaux et valeurs? À quoi ressemble la vie de leur famille?

L’épouse de Sanders est née Mary Jane O’Meara le 3 janvier 1950 et a grandi à Brooklyn, comme l’un des cinq enfants de Bernadette Joan (Sheridan) et Benedict P. O’Meara. Sa nationalité est américaine, mais elle est d’origine irlandaise et a été élevée catholique.

Où O’Meara a-t-il fréquenté l’école?

O’Meara est allé à l’école secondaire St. Saviour et après avoir obtenu son diplôme, il a accumulé plusieurs diplômes universitaires.

Alors qu’elle avait initialement abandonné l’Université du Tennessee à Knoxville, elle a obtenu son baccalauréat en travail social du Goddard College à Plainfield, dans le Vermont. Elle est également titulaire d’un doctorat en études de leadership en politique et en éducation de l’Union Institute & University qu’elle a obtenu en 1996.

Que fait O’Meara dans la vie?

O’Meara Sanders a une longue histoire de carrière.

Elle a travaillé dans la division des mineurs pour le service de police de Burlington, en tant qu’organisatrice communautaire avec le King Street Area Youth Centre et pour Volunteers in Service to America. Après cela, pendant environ 10 ans, elle a été directrice du bureau de la jeunesse du maire et chef de département à Burlington.

En 1996, elle a été nommée doyenne et présidente intérimaire de son alma mater, Goddard College. Elle a été élue commissaire de la commission scolaire et a aidé à fonder le Conseil des femmes et la Commission du film.

Après que son mari a été élu maire, elle a travaillé dans son bureau en tant que bénévole.

Comment O’Meara et Sanders se sont-ils rencontrés?

O’Meara a rencontré Sanders lors de sa campagne pour le maire de Burlington.

C’est exact! Le couple s’est rencontré à peine dix jours avant que Sanders ne remporte sa campagne pour le maire de Burlington, et encore une fois lors de sa victoire. Les deux ont grandi à seulement 15 pâtés de maisons l’un de l’autre à Brooklyn, New York.

Bien qu’ils ne se soient mariés que de nombreuses années plus tard, elle a décrit le moment où elle l’a rencontré:

«Je me suis assis et j’ai dit: ‘Qui est Bernie Sanders?’ Ils ont dit: «Il est candidat à la mairie». J’ai dit: «Organisons un débat». Alors nous l’avons fait. Il est venu, et tout le monde grouillait autour de lui et des autres candidats, parce qu’ils ne soutenaient pas le maire, donc, étant la bonne fille catholique, bien sûr, j’étais très gentil avec le maire et j’ai à peine dit bonjour à Bernie.

Mais quand je l’ai entendu parler, eh bien, c’était tout. Le service de police avec lequel je travaillais l’a soutenu par la suite, et il a gagné 10 jours plus tard. Nous nous sommes rencontrés à la fête de la victoire, et c’était le début de toujours.

O’Meara et Sanders étaient-ils mariés auparavant?

O’Meara était mariée à son premier mari, David Driscoll, et avait trois enfants avec lui: les filles Heather et Carina, et son fils David Jr.

Carina Driscoll a été représentante de l’État à la Chambre des représentants du Vermont de 2001 à 2003, et a eu une course infructueuse pour le maire de Burlington, Vermont en 2018. O’Meara et Driscoll ont divorcé peu de temps après la naissance de David, Jr.

La première femme de Bernie Sanders était Deborah Shiling, sa chérie d’université. Ils se sont mariés pendant deux ans avant de divorcer en 1966 et n’avaient pas d’enfants. Cependant, Sanders a un fils, Levi Sanders, issu d’une relation avec sa petite amie, Susan Campbell Mott.

Quand Sanders et O’Meara se sont-ils mariés?

O’Meara et Sanders se sont mariés en 1988 et sont depuis lors mariés heureux. Ils fêteront 33 ans de mariage le 28 mai.

Bien qu’ils n’aient pas d’enfants biologiques ensemble, Sanders considère que les trois enfants de sa femme sont les siens. En plus des enfants d’O’Meara, Sanders a un fils, Levi, issu de sa précédente relation.

De leur famille recomposée, les deux ont sept petits-enfants de son fils Levi et de ses beaux-enfants.

O’Meara était président du Burlington College et a été accusé de l’avoir mis en faillite.

Pendant 7 ans, de 2004 à 2011, O’Meara Sanders a été président du petit collège d’arts libéraux. Elle était chargée d’augmenter la collecte de fonds de l’école et a supervisé un achat de propriété destiné à faire passer les inscriptions de 200 à 750 élèves. Parlez d’une petite école.

L’achat de la propriété a peut-être conduit à la ruine financière, car le collège était à court d’argent et avait du mal à faire face à la masse salariale. Elle aurait «surendetté l’institution en empruntant 10 millions de dollars pour financer une expansion risquée du campus, en supposant qu’elle pourrait effectuer des paiements en augmentant les inscriptions et les dons pendant un ralentissement économique.»

Elle n’a jamais été officiellement inculpée et a démissionné en 2011. Le collège a fermé ses portes en 2016 et Jeff Weaver a annoncé qu’une enquête sur l’accord foncier avait été clôturée en novembre 2018.

Que fait O’Meara maintenant?

Depuis la fermeture du collège, O’Meara est la conseillère de son mari.

En plus de travailler à ses côtés pendant sa campagne présidentielle, Sanders a décrit sa femme comme «l’un de mes principaux conseillers», l’employant comme «assistante administrative, porte-parole, conseillère politique, chef de cabinet et acheteuse de médias». Elle a également servi dans son bureau du Congrès en tant que chef de cabinet et conseiller de presse.

Selon le journaliste du Washington Post Colman McCarthy, O’Meara avait rédigé plus de 50 textes de loi en 1996.

Sanders est incroyablement fier de sa femme.

Dans une interview avec le Burlington Free Press, Sanders a déclaré: «De toute évidence, Jane a joué un rôle important dans le bureau du Congrès. Oui, c’est une âme sœur, une caisse de résonance.

Et lors d’un événement de la mairie, lorsqu’on lui a demandé quel était son moment le plus fier, il a dit qu’il était marié à Jane depuis 27 ans. C’est gentil!

Sanders et O’Meara ont la passion d’aider les autres.

Comme en témoigne sa plate-forme, Sanders a le don de vouloir le meilleur pour le peuple américain. Et c’est cette valeur partagée qui les a réunis.

Bernie a grandi dans un petit appartement, tandis que le père de Jane a eu des problèmes de santé alors qu’elle n’était qu’une enfant. Ils ne pouvaient pas se permettre des soins médicaux pour sa hanche cassée, ce qui l’a incitée à vouloir l’aider.

Ils croient tous les deux que le collège devrait être abordable et que le pays doit investir dans les jeunes pour mettre en œuvre ces idées «audacieuses». Tous deux pensent avec empathie, une qualité extrêmement rare en politique.

O’Meara a beaucoup appris de son mariage avec Sanders.

Avant de se rencontrer, elle s’est jointe aux manifestations contre la guerre du Vietnam, mais était sur le point de quitter la politique lorsque Richard Nixon a remporté la réélection. Après avoir entendu son mari maintenant parler, elle a «appris la bonne façon d’être fonctionnaire», tout cela grâce à lui.

Mais Sanders apprend également d’O’Meara et a déclaré qu’elle n’avait pas peur de proposer des critiques constructives: « Elle me laisse l’avoir si elle pense que j’ai fait une erreur. »

O’Meara a cofondé le Sanders Institute.

Il y a quelques années, O’Meara a cofondé un groupe de réflexion progressiste connu sous le nom de The Sanders Institute avec son fils, David, Jr.Cependant, en mars 2019, l’institut a révélé qu’il allait fermer ses opérations et cesser d’accepter tout dons, au moins jusqu’à la fin de la campagne présidentielle de Bernie.

Après avoir critiqué la décision, Jane a déclaré: «Nous n’avons pas pensé à la Fondation Clinton ou à la Trump Foundation. Nous avons juste pensé que je vais être très active. [in the presidential campaign]… c’est tout simplement trop pâteux – cela pourrait devenir trop pâteux. Nous voulions le sauvegarder. C’est une suspension, pas un arrêt. «

O’Meara a pesé sur la querelle publique de Sanders avec le sénateur Elizabeth Warren.

En 2018, les commentaires présumés de Bernie Sanders ont déclenché une querelle avec Elizabeth Warren concernant les commentaires qu’il a faits lors d’une réunion privée à l’appartement de Warren. Warren a accusé Sanders d’avoir dit qu’une femme ne pouvait pas être présidente ni même remporter la présidence.

Cependant, O’Meara a fait une annonce suite à la couverture de ces supposés commentaires. «Je pense que cette discussion est terminée», a-t-elle déclaré. «Nous restons déterminés à poursuivre un mouvement progressiste composé de femmes et d’hommes, noirs et blancs, homosexuels et hétéros. Le message est l’unité. »

Elle a ensuite décrit Bernie comme «une personne en qui tout le monde peut avoir confiance» et a mentionné Warren.

«Peut-être que les gens se souviennent parfois mal de ce qui s’est passé. Mais je sais sans aucun doute que ce n’est pas quelque chose que Bernie dirait jamais. C’est inconcevable car ce n’est pas ce qu’il croit. Et il y a des preuves de cela remontant à de très nombreuses années. Je n’attaque pas Elizabeth Warren de quelque manière que ce soit à ce sujet. Mon message est que Bernie essaie de rassembler les gens », a-t-elle déclaré à l’époque.

Elle a eu un énorme coup de pied dans les mèmes de Bernie Sanders Inaugeration.

O’Meara pensait que le mème Bernie était en fait « vraiment mignon ». Dans une interview téléphonique, O’Meara a déclaré que de nombreux mèmes la faisaient littéralement «rire aux éclats».

«Je les aime tous», dit-elle. «Je l’ai aimé avec les métallurgistes en l’air. Il est toujours aux côtés des métallurgistes, alors il pourrait aussi bien s’asseoir avec eux.

Avec les métallurgistes, les favoris d’O’Meara comprenaient son mari perché sur le trône de fer, traînant avec des héros de bandes dessinées, et avec Winston Churchill, Franklin Roosevelt et Joseph Staline à la conférence de Yalta en 1945.

Samantha Maffucci est une rédactrice en chef de YourTango qui a écrit des centaines d’articles sur les relations, les nouvelles tendances et le divertissement, et l’astrologie. Visitez son profil d’auteur pour plus de contenu.