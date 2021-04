Gwen Stefani crée un clip vidéo animé de sa chanson « Slow Clap »

Au cours du mois de mars, Gwen Stefani sortira son deuxième single depuis des années sous le titre « Slow Clap », une chanson vivante avec des touches de reggae co-écrite avec le compositeur et producteur de musique Ross Golan et le compositeur Luke Nicolli.

Maintenant, la chanteuse de « Hollaback Girl » est de retour avec un clip vidéo réalisé par Sophie Muller qui présente une version améliorée de la chanson, qui a maintenant la collaboration de l’artiste hip hop Saweetie, que vous pouvez voir ci-dessous.

Récemment, Stefani a partagé quelques mots avec Zane Lowe dans son podcast pour Musique Apple, révélant quelques détails sur le processus d’écriture de la chanson, la chanteuse se rappelant à quel point elle était inspirée après avoir rencontré le label de musique Interscope.

«Je n’ai eu qu’une seule rencontre avec Interscope, et quand vous avez ces rencontres hâtives avec leur label, vous vous sentez presque comme l’opprimé. Ils étaient si aimants et gentils avec moi lors de cette réunion, et je suis allé (j’étais dans l’Oklahoma) et je me suis dirigé vers la petite cabane dans laquelle nous vivons et j’ai ouvert mon ordinateur et je voulais écrire cette triste chanson d’amour », dit Stefani.

Gwen Stefani précise que ce sont ses collaborateurs qui lui ont dit que ce ne serait pas pratique de faire ce genre de musique, car «personne ne veut plus en entendre parler. L’artiste souligne également que l’inspiration pour «Slow Clap» vient des bandes optimistes pour adolescents des années 80 dont le message est toujours «vous n’êtes pas un outsider, vous êtes une personne incroyable».

C’est le deuxième single que Gwen Stefani a sorti après trois ans de ne pas sortir de matériel original. Au cours de l’année écoulée, la chanteuse a surpris ses fans avec la sortie de « Let Me Reintroduce Myself », dans lequel elle donne un aperçu de sa carrière de pop star depuis ses origines avec « No Doubt » jusqu’à sa carrière solo.