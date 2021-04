The Witcher: Blood Origins perd Jodie Turner-Smith, remplaçante d’Elfin Éile recherchée

Avec le juste terminé Tournage pour la 2ème saison la série à succès Netflix Le sorceleur avec Henry Cavill dans le sorceleur Geralt von Rivia, le film devrait en fait être bientôt le premier spin-off The Witcher: Blood Origins Démarrer. Mais maintenant, la production est repoussée avant le début. La raison en est la sortie surprenante et à court terme de l’actrice principale Jodie Turner-Smith.

L’actrice britannique et mannequin internationale devrait jouer l’un des deux rôles principaux que le Elfin Éile. Mais comme elle a maintenant (certainement aussi à cause de Corona) des difficultés de planification avec une autre production (comme celle de la reine Anne Boleyn dans une mini-série britannique), elle est sans cérémonie Série préquelle de Witcher est sorti à nouveau. On ne sait pas encore qui prendra sa part. En attendant, cependant, la recherche d’un remplaçant aurait dû commencer à plein régime.

De quoi parle Blood Origins?

Comme la série Witcher elle-même, la nouvelle série prequel est basée sur le Saga Witcher de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski, après également le succès Série de jeux vidéo Witcher à partir de CD Projekt RED a été créé.

L’intrigue de « Blood Origins » continue environ 1200 ans avant la conjonction des sphères à une époque sans les personnages bien-aimés Geralt, Yennefer et Ciri. Au lieu de cela, nous obtenons le monde des elfes à voir avant que les gens ne viennent et les exilent. L’accent est mis sur l’histoire des deux personnages principaux: Éile et Fjall.

« J’ai toujours été fasciné par la montée et la chute des civilisations, par la façon dont la science, la découverte et la culture s’épanouissent juste avant cet automne », la showrunner Lauren S. Hissrich et Declan de Barra décrivent le spin-off.

© Projet CD – « Gwent: The Witcher Card Game »

Le monde des elfes avec Éile et Fjall

Se presser est considéré comme un doué musicalement et guerrier d’élite agile acrobatique qui se présente comme suit:

«Elle a quitté son clan et a été postée comme tutrice de la reine pour suivre son cœur de musicienne nomade. Un grand jugement sur le continent les oblige à retourner sur le chemin de la lame dans leur quête de vengeance et de rédemption. «

Il se tient à ses côtés Elfe Fjall, joué par l’acteur irlandais Laurence O’Fuarain (connu dans les séries à succès « Vikings » et « Game of Thrones »). Sa figure est décrite comme suit:

«Fjall est devenu un Clan des guerriers né dedans, qui en a juré un Protéger le roi. Il porte une profonde cicatrice, la mort d’un être cher tombé en combattant pour le sauver. Dans sa quête de rédemption, Fjall combattra aux côtés des alliés les plus inhabituels alors qu’il s’engage sur la voie de la vengeance. «

Quand Blood Origins arrive-t-il sur Netflix?

« The Witcher: Blood Origins » est comme Mini-série en 6 parties prévu et devrait être tourné en mai, à condition de trouver rapidement un remplaçant pour le rôle d’Éile. Une version de Netflix n’est pas encore connue, mais on peut supposer qu’elle le sera été 2022 au plus tôt sera.