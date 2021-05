Citations célèbres par Eren Yeager de l’attaque sur Titan !!

Attack on Titan sera sûrement l’une des meilleures séries shonen de l’histoire de l’anime. Eh bien, tout cela grâce à Eren Yeager et aux Ackermans. Eren Yeager a joué un rôle clé dans le succès des Eldians sur les Titans dans leurs premiers jours. Ce n’est pas beaucoup plus tard qu’il acquiert les pouvoirs de fondateur et de War-Hammer Titan. À vrai dire, Eren a joué le rôle à la fois de protagoniste et d’antagoniste dans la série AOT. De plus, je suis sacrément impressionné par les développements du personnage de tous les scouts de cette série, à l’exception de Levi, car il est resté le même (si vous savez, vous savez!). Pour ne pas oublier, certaines citations célèbres d’Eren Yeager étaient quelque chose qui a remonté le moral de chacun d’entre nous à des moments différents.

Voici quelques-unes des citations d’Eren que vous aimeriez peut-être relire.

Comme nous avons tous été inspirés par les paroles d’Eren, que diriez-vous de jeter un coup d’œil à certains de ses meilleurs versets qui se sont avérés être une bénédiction déguisée? Sans plus attendre, commençons notre exploration !!

«Si vous gagnez, vous vivez. Si vous perdez, vous mourez. Si vous ne vous battez pas, vous pouvez gagner »

C’est certainement vrai. Tout ce qu’Eren voulait montrer ici, c’était son véritable esprit de combat contre les Titans qui lui ont enlevé sa famille. Rien ne peut être plus gênant que de regarder vos pairs mourir sous vos yeux, et Eren est quelqu’un qui a beaucoup souffert.

«Je vous massacrerai tous… et je reprendrai ce que vous avez volé… Tout ça!»

Déprimé par la disparition de ses proches, Eren se rend vite compte qu’il n’y a qu’une seule façon de venger sa famille. Après avoir vu sa mère se faire manger par un Titan, Eren ne pouvait pas contrôler ses larmes. Cet incident le fit incontestablement rejoindre les forces pour prendre soin de l’armée des Titans.

«Je savais que tu étais plus un héros que quiconque»

Eh bien, c’est l’un de mes mots préférés qui ont été prononcés par nul autre qu’Eren. À quel point il est difficile de voir mourir votre meilleur ami qui se battait à vos côtés? En effet, ça fait très mal. Ces mots sont apparus lorsque le corps d’Armin s’est réduit en cendres après être entré en contact avec le colossal Titan.

«Je veux voir et comprendre le monde extérieur. Je ne veux pas mourir à l’intérieur de ces murs sans savoir ce qu’il y a là-bas!

Imaginez vivre dans des murs avec la peur d’être attaqué par des titans géants mangeurs d’humains. C’est des trucs dingues à penser. Malheureusement, les Indiens ont été forcés de vivre sous les murs pour sauver leurs familles du bord de l’extinction. Au fait, ces mots ont été prononcés par Eren quand il s’est rendu compte qu’il y a plus dans le monde que ces barrières fermées.

«Vous avez la liberté de défendre la liberté du monde et j’ai la liberté de continuer à avancer»

Mince!! C’est un verset tellement cool d’Eren Yeager. Aussi, il a dit cela après avoir décidé de détruire tous les autres endroits afin qu’ils n’attaquent plus l’île Paradis. Eh bien, je ne peux toujours pas croire que ce type deviendra fou furieux, et le corps d’enquête devrait s’associer aux forces de Marley pour l’arrêter. J’espère que vous êtes tous prêts pour une fin dramatique de cette série d’ici la fin de cette année.

«Vous n’êtes pas des soldats. Vous n’êtes pas des guerriers. Vous n’êtes que des meurtriers »

Eh bien, cette citation entre en action quand Eren découvre que Bertholdt et Reiner révèlent la vérité sur leur forme de Titan. Après avoir enlevé Ymir, le Titan fondateur, et Eren, tous deux ont été emmenés dans une forêt par Reiner et Bertholdt. Quand Eren les entend se qualifier de guerriers, il crie ces lignes par agitation.

C'est tout pour les gars d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cet article sur Eren Yeager Quotes instructif. J'espère vous voir bientôt dans nos autres articles.