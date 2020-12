10 fois que les requins ont fait tomber nos mâchoires en 2020

Les requins ne cesseront jamais de nous étonner – des requins baleines mystérieux et massifs aux grands blancs intimidants et impressionnants. Même les requins qui n’existent plus, comme le mégalodon mammouth, ne cessent d’étonner. Nous savons que vous aimez les requins autant que nous, voici donc 10 choses impressionnantes que nous avons apprises sur les requins cette année.

1. Requins surpris en train de danser le «pipi»

Qui savait que les requins pouvaient danser? OK, eh bien, ces requins ne dansaient pas vraiment, mais ils étaient certainement en train de casser une sorte de mouvement.

Un groupe de 20 requins fauves a été filmé alors qu’ils se tortillaient dans les vagues sur une plage d’Australie. Les requins n’étaient pas en détresse; ils utilisaient simplement leur corps pour remuer des palourdes savoureuses appelées pipis (Paphies australis, le nom « pipi » vient de la langue maorie), qui ont été enterrés dans le sable humide.

Lire la suite: Pourquoi ces requins font-ils la danse du «pipi»?

2. Les bombes nucléaires peuvent aider à vieillir les requins

Une vertèbre de requin baleine du Pakistan, en coupe transversale, montrant 50 bandes de croissance. (Crédit d’image: Paul Fanning, nœud pakistanais de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture)

Les requins baleines sont les plus gros poissons de la mer, mais les scientifiques ignorent encore beaucoup de choses sur les énormes créatures, y compris leur durée de vie. Cependant, des recherches publiées cette année ont décrit comment le carbone radioactif laissé par les armes nucléaires de l’époque de la guerre froide pourrait aider à résoudre ce mystère.

Les chercheurs ont daté le carbone-14 – un type de carbone radioactif d’origine naturelle qui a été libéré dans le ciel en masse lors d’essais d’armes nucléaires dans les années 50 et 60 – incrustés dans les vertèbres de deux requins baleines morts il y a longtemps dans des filets de pêche à Taiwan et au Pakistan. Les scientifiques ont confirmé que l’âge des deux requins morts était respectivement de 35 et 50 ans, ce qui correspond aux estimations antérieures selon lesquelles les requins-baleines peuvent vivre incroyablement longtemps – probablement plus de 100 ans.

Lire la suite: Les bombes nucléaires pourraient révéler l’âge réel des requins-baleines

3. Les grands requins blancs se nourrissent de fond (pendant au moins une partie de leur vie)

Les grands blancs juvéniles passent une bonne partie de leur temps à grignoter des sources faciles de nourriture trouvées sur le fond marin. (Crédit d’image: Education Images / )

Les grands requins blancs sont des chasseurs vicieux – sauf quand ils ne le sont pas.

Après avoir étudié le contenu de l’estomac de 40 requins blancs en Australie, les chercheurs ont rapporté que les jeunes requins blancs passent beaucoup de temps à fouiller pour trouver des morceaux de nourriture faciles sur le fond marin plutôt que de chasser pour un repas plus copieux. Les petits prédateurs ne commencent à chasser de plus grosses proies que lorsque les requins mesurent environ 2,2 pieds (2,2 m) de long.

Il y avait aussi des preuves que les requins mâles s’attaquaient plus souvent aux raies et à leurs cousins ​​que les femelles; mais les chercheurs ont noté que la taille de l’échantillon était assez petite pour faire cette affirmation.

Lire la suite: Les grands requins blancs se nourrissent de fond, du moins quand ils sont petits

4. Les attaques de requins sont (encore) rares

Un drone a attrapé une rencontre rapprochée entre un surfeur et un requin en Australie. (Crédit d’image: Surf Life Saving NSW)

Un drone a capturé une vidéo du moment où un requin blanc était à portée de main d’un surfeur en Australie. Le surfeur n’était absolument pas au courant de la proximité du requin et n’a découvert à quel point le prédateur de 5 pieds de long (1,6 m) était après avoir nagé jusqu’à la rive et regardé les images du drone. Heureusement, le requin a nagé et personne n’a été blessé.

Lire la suite: Un drone avertit le surfeur d’une rencontre très proche avec un requin de 1,50 mètre en Australie

5. Un requin «nu»?

Un gros plan du corps du requin sans peau et de la bouche édentée. (Crédit d’image: Mulas et al.)

Un requin né sans peau ni dents vivait d’une manière ou d’une autre sans problème jusqu’à ce que des pêcheurs au chalut en mer Méditerranée au sud de la Sardaigne, en Italie, arrachent accidentellement le poisson mutant des profondeurs. La créature surprenante était un requin-chat à bouche noire (Galeus melastomus) qui manquaient de peau et de dents.

La capture rare est le premier et le seul cas connu d’un requin vivant avec un « manque grave de toutes les structures liées à la peau [including] dents », selon une étude publiée dans le Journal of Fish Biology.

Lire la suite: Le requin « nu » est né sans peau ni dents en première mondiale

6. Megalodon était encore plus un monstre qu’on ne le pensait

Le gigantisme était courant chez les requins lamniformes éteints – le groupe qui comprend le mégalodon – mais le mégalodon était de loin le plus grand. (Crédit d’image: / Corey Ford / Stocktrek Images)

Bien sûr, le mégalodon était le plus gros requin de tous les temps, mais nous ne parlons pas de quelques mètres de plus que le grand grand blanc. Megalodon était si massif – à peu près aussi long qu’une piste de bowling à 50 pieds (15 m) – que les scientifiques considèrent le géant comme « hors échelle », selon une nouvelle étude publiée cette année.

Les preuves provenant de requins éteints et vivants ont révélé que non seulement le mégalodon était une valeur aberrante extrême par rapport aux espèces modernes; il était également beaucoup plus grand que le deuxième plus grand requin éteint dans son ordre d’au moins 23 pieds (7 m), ont rapporté les scientifiques.

Lire la suite: L’immensité de Megalodon était « hors de l’échelle » – même pour un requin

7. Mais les grands blancs sont toujours énormes

Cet énorme grand requin blanc, nommé Nukumi, a probablement environ 50 ans. Elle a été découverte au large des côtes de la Nouvelle-Écosse. (Crédit d’image: OCEARCH)

Oui, megalodon était un monstre, mais les grands requins blancs ne sont pas des pipsqueaks – en particulier un scientifique individuel appelle la «reine de l’océan».

Les chercheurs d’Ocearch ont attrapé et marqué cette année une grande femelle blanche qui mesurait 5 m de long et pesait 3 541 livres. (1606 kilogrammes). Les scientifiques estiment que le requin a environ 50 ans, et sa peau marquée par les combats est une preuve claire que cette grosse dame a vu certaines choses sa vie.

Lire la suite: Des scientifiques découvrent le grand requin blanc « reine de l’océan »

Donner à la reine une course pour son argent est un autre énorme grand requin blanc repéré à Key Largo cet automne. Le requin de 15,4 pieds de long (4,7 m) connu sous le nom de «Unama’ki» est également suivi par Ocearch et a été marqué pour la première fois en Nouvelle-Écosse. Cette grosse maman pèse 2076 livres. (942 kg) et est également estimé à environ 50 ans.

Lire la suite: Le grand requin blanc Unama’ki repéré au sud de Miami

8. Les anciens requins méga dents nourrissaient leurs parents

Megalodon, le plus grand requin prédateur de tous les temps, veillait sur ses petits comme le font de nombreux requins modernes – en les élevant dans des zones géographiques définies connues sous le nom de nurseries. (Crédit d’image: Hugo Salais, Metazoa Studio)

Bien que les requins méga dents éteints soient des prédateurs monstrueux, ils nourrissaient également leurs parents en élevant leurs petits dans la sécurité d’une «nurserie».

Les chercheurs ont trouvé des preuves anciennes d’une pépinière de requins dans ce qui est maintenant la Caroline du Sud. L’équipe a déterré des dizaines de dents fossilisées qui appartenaient autrefois à Carcharocles angustidens, un requin à dents méga qui a vécu à l’époque oligocène (il y a 34 millions à 23 millions d’années). La taille de la plupart des dents suggère qu’elles provenaient de requins juvéniles, ce qui signifie que la région était probablement un havre de paix, ou une nurserie, où les jeunes prédateurs océaniques pouvaient nager dans des eaux calmes remplies de proies faciles à attraper.

Lire la suite: Une crèche de 24 millions d’années pour bébés mégasharks découverte en Caroline du Sud

Un autre groupe de scientifiques a trouvé des preuves fossiles d’au moins cinq autres pépinières de mégalodons en Espagne, ce qui suggère que les pépinières de bébés requins étaient une tactique d’élevage courante pour l’espèce. Cela soulève également la possibilité que le déclin des sites d’alevinage disponibles ait pu contribuer à l’extinction du requin géant.

Lire la suite: Les pépinières de Megalodon révèlent que le plus grand requin du monde avait un côté mou

9. Un requin à l’air innocent avec une arme cachée

Illustration du requin préhistorique Ferromirum oukherbouchi. (Crédit d’image: Christian Klug, UZH)

Cette année, les scientifiques ont découvert un adorable requin préhistorique aux yeux écarquillés avec un ensemble caché de mâchoires terrifiantes.

Les espèces précédemment non décrites, nommées Ferromirum oukherbouchi, avait une mâchoire qui tournait vers l’intérieur lorsque la bouche était fermée et vers l’extérieur lorsque la bouche était ouverte. Lorsque le requin a ouvert sa gueule, le cartilage à l’arrière de la mâchoire s’est fléchi de sorte que les côtés de la mâchoire se « replient » vers le bas et que toutes les dents, y compris les dents les plus récentes poussant dans le dos, tournent vers le haut, permettant au requin de mordre dans sa proie avec autant de dents que possible.

Ce n’est pas quelque chose que tu veux voir se jeter après toi dans l’eau, n’est-ce pas?

Lire la suite: Un requin préhistorique aux yeux écarquillés cachait ses dents les plus acérées dans des mâchoires de cauchemar

10. Même les requins en gagnent, en perdent

Un espadon (Xiphias gladius) a laissé une partie de son « épée » dépassant du requin qu’il a tué. (Crédit d’image: The Ichthyological Society of Japan 2020)

Les requins renards sont des prédateurs agressifs, mais ils ne peuvent pas gagner tous les combats. Les amateurs de plage sur la côte méditerranéenne de la Libye ont trouvé un requin renard mort avec un gros morceau de « l’épée » d’un espadon enfoncé dans le dos. Personne n’a vu l’attaque réelle, donc on ne sait pas pourquoi l’espadon a piqué et tué le requin. Mais les chercheurs soupçonnent que les deux prédateurs océaniques se sont peut-être disputés des proies.

Lire la suite: Whodunit résolu quand une « épée » est trouvée incrustée dans un requin-renard

À l’autre bout du monde, le photographe sous-marin Deron Verbeck a pris une photo remarquable d’un requin océanique marqué par la bataille (Carcharhinus longimanus I) au large d’Hawaï plus tôt cette année. Le motif circulaire inhabituel de cicatrices et de blessures par perforation sur la peau du requin a conduit les chercheurs à soupçonner que le requin s’était battu avec un calmar géant (Architeuthis duxI) – prédateurs insaisissables des grands fonds qui vivent à des centaines de pieds sous la surface. Les requins à pointe blanche océanique peuvent plonger jusqu’à 300 m à la recherche de proies, il est donc probable que ce requin se soit battu avec un céphalopode des grands fonds qui n’était pas d’humeur.

Lire la suite: Des cicatrices mystérieuses sur un requin hawaïen pourraient être le signe d’une attaque de calmar géant

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.