Ne lève pas les yeux est le nouveau succès de Netflix qui est sur les lèvres du public mondial à travers son humour satirique qui cherche à générer une conscience sociale. Le film, qui présente les personnages Randal Mindy (Leonardo DiCaprio) Oui Kate Dibiaski (Jennifer Lawrence), deux astronomes sans grand succès qui découvrent un astéroïde qui va frapper la Terre et lancent un raid médiatique pour que les gens fassent le nécessaire face à la menace.

Le film est candidat pour les tranches suivantes de Ballons d’Or Oui Oscars où il cherchera à remporter des prix en fonction de son casting de luxe et de l’intrigue originale imaginée par son réalisateur : Adam McKay. Netflix a pleinement confiance en ce produit qui fait déjà beaucoup de bruit dans le Géant du Streaming comme l’un des contenus les plus consultés en cette fin d’année.

Sur qui est basé le PDG de Don’t Look Up ?

En ce sens, certains des personnages de cette histoire sont basés sur la vie réelle, une caractéristique qui met davantage en évidence la condition satirique du film en créant des personnalités caricaturales qui peuvent être reconnues par le grand public en un instant. L’un d’eux? Le PDG de la société de technologie fictive Frapper.

On parle du personnage joué par Marc Rylance: Peter Isherwell, qui est le propriétaire de l’entreprise mentionnée précédemment et peut très bien être influencé par la réalité elle-même. Son entreprise commercialise année après année des smartphones haut de gamme. Il est admiré presque comme une divinité par ses disciples. Tout cela nous rappelle l’entreprise Manzana et le regretté gourou de la technologie Steve Jobs.

Dans le film, Isherwell utilise ses ressources pour suivre les informations personnelles des utilisateurs. Cela pourrait être une référence directe au scandale qu’il a vécu Mark Zuckerberg avec Facebook quand il aurait accédé à des informations de personnes via leurs plateformes. La vérité est que ce personnage a le profil de ces puissants entrepreneurs technologiques au profil messianique et aux idées révolutionnaires, ainsi que la figure de Elon Musk.

