Shingeki no Kyojin : l’incroyable théorie qui confirme une boucle temporelle

Il existe de nombreuses séries animées aujourd’hui, certaines nouvelles et d’autres qui sont restées au top pendant de nombreuses années, mais très peu ont réussi à obtenir la reconnaissance de Shingeki no Kyojin. Le manga a déjà culminé avec son chapitre 139 et la prochaine publication du tome 34, mais le programme d’animation se poursuivra avec une deuxième partie de sa quatrième saison. Pendant, une théorie est apparue qui changera la façon dont vous voyez l’Attaque des Titans.

+ Théorie confirmant une boucle temporelle dans Shingeki no Kyojin :

Tout ce que nous voyons dans le temps présent, a été donné grâce à une construction du passé avec des caractéristiques spécifiques. Ce sont eux qui indiquent que les Eldiens et le monde sont condamnés à répéter la même histoire encore et encore. C’est pourquoi les fans ont tissé l’une des théories les plus choquantes de SNK : ils vivent dans une boucle temporelle.

Cette théorie nous dit que l’histoire que nous voyons a déjà été présentée d’innombrables fois et tout semble provenir du premier chapitre du manga, appelé « Pour vous dans 2000 ans ». Eren elle se retrouve sous un arbre et se réveille soudain : « Pourquoi suis-je ici ? D’une certaine manière, j’ai l’impression d’avoir fait un rêve extrêmement long. », Il dit.

Dans ce rêve, il voit des invasions de titans et la mort de sa mère, ce que nous savons que le jeune homme a la capacité de faire en amenant le Titan d’Attaque et le Titan Fondateur, mais jusqu’à ce moment, Eren ne possédait pas le pouvoir. Ces visions sont rendues possibles par la puissance d’Ymir et son histoire, puisque son existence remonte à 2000 ans.. Lorsqu’il meurt, après avoir hérité des pouvoirs des Titans à ses descendants, son âme reste dans la « Coordonnée », où le temps n’existe pas et a accès à tous les temps possibles.

De cette manière, Ymir est connecté aux personnages et peut envoyer des informations. Cela expliquerait les maux de tête et les visions de Mikasa à divers moments, car cela lui montre des images du monde où ils avaient pris d’autres types de décisions. Cette vie parallèle que voit la jeune femme serait celle qu’elle aurait si elle s’enfuyait avec Eren et le faisait s’éloigner de l’idée de se venger des titans.

« Pour vous dans 2000 ans » Il nous offre des pistes de réflexion dans cette boucle temporelle pleine de mauvaises décisions et de morts inutiles. L’épisode anticipe leur fin s’ils n’avaient pas apporté de modifications, mais elles se sont produites : Mikasa n’a pas parlé de ses sentiments à Eren et Eren s’est concentré sur la lutte contre les Titans. De cette façon, le cycle du temps serait déjà rompu.

Eren, en tant que porteur du Titan fondateur, a la capacité de voyager dans le temps, donc cette théorie indique également qu’au lieu d’être Ymir qui donne des informations à Mikasa, c’est Jaeger lui-même.. Cela expliquerait également les visions d’Eren de « Pour vous dans 2000 ans », dans le but de retourner dans le passé pour changer les choses et répéter l’histoire, mais avec quelques modifications.







Cependant, ce n’est pas la dernière réflexion sur cette théorie. Il est dit que Eren est bloqué sur une chronologie et répète son histoire encore et encore, pour faire partie de la boucle temporelle. La manera de escapar de esa situación es enviar sus memorias al pasado, más precisamente a Eren Kruger, y es por eso que le dice a Grisha que debe proteger a Mikasa y Armin, para que en el futuro prepare a su hijo e intente cambiar las Choses.