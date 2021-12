La libération de Chasseurs de fantômes : l’au-delà a certainement fait le travail pour lequel il a été créé, faisant plaisir aux fans des films originaux du monde entier, ramenant sur les écrans les acteurs originaux que tout le monde a attendu 30 ans pour revoir ensemble, et ravivé l’intérêt pour le chasseurs de fantômes la franchise. Il n’est donc pas surprenant qu’un nouveau coffret de l’ensemble chasseurs de fantômes série de films – oui, y compris une copie numérique du redémarrage du film qui ne doit pas être nommé en 2016 – se dirige vers nous. Cependant, alors que Sony est bien connu pour avoir lésiné sur certaines de leurs versions précédentes, ils le font bien cette fois avec une foule de séquences effrayantes jamais vues auparavant qui rendent cet ensemble à la hauteur du nom du chasseurs de fantômes Collection ultime.

Pour les inconditionnels chasseurs de fantômes fans, il y a toujours eu le sentiment que Sony se retenait quand il s’agissait de leurs sorties anniversaire de chasseurs de fantômes et Chasseurs de fantômes II, avec de nombreuses rumeurs de sorties, des scènes alternatives et plus encore, n’ayant jamais été diffusées à domicile à ce jour. Il semble maintenant que cela soit sur le point de changer avec l’arrivée de la chasseurs de fantômes Ultimate Collection, qui contiendra des copies physiques de Chasseurs de fantômes, Chasseurs de fantômes II et Chasseurs de fantômes : l’au-delà, ainsi qu’un ajout apparemment de dernière minute de Chasseurs de fantômes : répondez à l’appel sous forme de copie uniquement numérique. Logé dans une boîte spectaculaire « piège à fantômes », l’ensemble est une glorieuse collection de 8 disques qui est également livrée avec une réimpression de 220 pages du « Making » de 1985 chasseurs de fantômes« , qui est un must pour les fans comme moi, qui n’aiment rien de mieux que de fouiller dans les coulisses des films que nous aimons.





Ce qui est unique à propos de cet ensemble, c’est le matériel supplémentaire qui accompagne les films. Bien sûr, il existe des versions Blu-ray et 4K Ultra HD des trois films principaux avec les pistes de commentaires obligatoires d’Ivan Reitman, stars Dan Aykroyd (Chasseurs de fantômes II) et Harold Ramis (chasseurs de fantômes), et les fonctionnalités raisonnables mais pas époustouflantes du Chasseurs de fantômes : l’au-delà version autonome.

Cet ensemble va vraiment en ville sur les deux disques de contenu bonus supplémentaires. Le premier est le chasseurs de fantômes disque bonus, dédié au contenu supplémentaire du film original de 1984, qui n’a jamais été inclus dans les versions précédentes. Il existe une rare « coupure d’aperçu » du film, une première coupe jamais vue qui contient de nombreuses scènes supplémentaires et alternatives, des plans d’effets incomplets et plus encore, le tout avec un commentaire facultatif du producteur associé Joe Medjuck et du monteur Sheldon Kahn. Les autres nouveaux contenus incluent un nouveau documentaire de 90 minutes sur la réalisation du film, des commentaires de scènes d’Ivan et Jason Reitman, plus d’une heure de quotidiens bruts basés sur sept scènes, des auditions perdues par d’autres actrices qui voulaient le rôle de Dana Barrett, dont Kelly. LeBrock et Denise Crosby, et une version télédiffusée complète du film avec tous les « TV safe » est mise en place. En plus de tous ces nouveaux avantages, il existe toutes les fonctionnalités spéciales précédemment publiées telles que les scènes supprimées, les featurettes et plus encore.





Le deuxième disque est principalement destiné Chasseurs de fantômes II, mais il contient également des bandes-annonces et un aperçu de Chasseurs de fantômes : l’au-delà trop. Ainsi que les sept scènes supprimées précédemment publiées de Chasseurs de fantômes II, cet ensemble ajoute dix-neuf scènes supprimées supplémentaires du film qui n’ont jamais été vues auparavant, et comprend également une fois de plus un commentaire de deux scènes avec Ivan et Jason Reitman, une bande-son promo et la version alternative complète du film sans danger pour la télévision, ainsi comme toutes les featurettes et pièces documentaires précédemment publiées.

le chasseurs de fantômes Ultimate Collection sortira le 1er février 2022 et sera certainement un énorme succès avec chasseurs de fantômes les fans qui ne peuvent pas avoir assez d’action. Consultez les spécifications officielles ci-dessous.

GHOSTBUSTERS 4K ULTRA HD Fonctionnalité présentée en résolution 4K avec Dolby Vision Dolby Atmos + 5.1 + Stéréo cinéma BLU-RAY GHOSTBUSTERS Fonctionnalité présentée en haute définition, du maître 4K 5.1 + stéréo théâtrale Caractéristiques spéciales : Commentaire avec le réalisateur Ivan Reitman, la star/co-scénariste Harold Ramis et le producteur associé Joe Medjuck Commentaire des fans animé par Eric Reich de Ghost Corps Piste d’incrustation d’images en mode Slimer GHOSTBUSTERS II 4K ULTRA HD Fonctionnalité présentée en résolution 4K avec Dolby Vision Dolby Atmos + 5.1 + Stéréo cinéma GHOSTBUSTERS II BLU-RAY Fonctionnalité présentée en haute définition, du maître 4K 5.1 + stéréo théâtrale Une fonction spéciale: Commentaire avec le réalisateur Ivan Reitman, la star/co-scénariste Dan Aykroyd et le producteur exécutif Joe Medjuck GHOSTBUSTERS : AFTERLIFE 4K ULTRA HD Fonctionnalité présentée en résolution 4K avec Dolby Vision Dolby Atmos GHOSTBUSTERS : APRÈS-VIE BLU-RAY







CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES DISQUE 1 – GHOSTBUSTERS (1984) NOUVEAU: Rare aperçu de 114 minutes du film (en définition standard) – une première coupe du film découverte avec des prises de vue alternatives, des scènes supplémentaires, des premiers effets et plus encore. Une expérience unique à voir absolument pour tout fan de Ghostbusters ! Avec les commentaires facultatifs du producteur associé Joe Medjuck et du monteur Sheldon Kahn NOUVEAU: Commentaire de la scène « Reitman Squared » – un regard sur deux scènes du film avec Ivan & Jason Reitman NOUVEAU: Les auditions perdues de Dana – huit auditions pour le rôle de Dana Barrett, mettant en vedette Denise Crosby, Kelly LeBrock et plus encore! Remerciements particuliers à Brandon Kleyla NOUVEAU: « Chasseurs de fantômes: Documentaire « Derrière les portes fermées » – un documentaire de 90 minutes sur la création de Ghostbusters et l’histoire de la franchise ! NOUVEAU: chasseurs de fantômes Quotidiens – plus d’une heure de quotidiens bruts, comprenant 7 scènes du film NOUVEAU: Version télédiffusée complète du film (en définition standard) – avec des prises alternatives adaptées à la télévision 16 scènes supprimées Publicité télévisée du film + extraits commerciaux 1984 Bobine d’exposant ShoWest Featurette EPK originale « Un moment avec les étoiles » 1984 Featurette Featurette de l’équipe SFX Featurette des acteurs et de l’équipe Qui tu vas appeler : A chasseurs de fantômes Rétrospective Ecto-1 : Ressusciter la voiture classique Test de cri fantôme de la bibliothèque de Ruth Oliver Explorations multi-angles Comparaisons de storyboards Galeries de photos Clip vidéo « Ghostbusters » de Ray Parker, Jr. Bandes-annonces et promotions théâtrales







CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES DISQUE 2 – GHOSTBUSTERS II & GHOSTBUSTERS : AFTERLIFE GHOSTBUSTER II NOUVEAU: Commentaire de la scène « Reitman Squared » – un regard sur deux scènes du film avec Ivan & Jason Reitman NOUVEAU: 19 scènes supprimées – une collection de scènes supprimées inédites ! NOUVEAU: Chasseurs de fantômes II Promo bande-son – une scène du film avec les commentaires du compositeur Randy Edelman NOUVEAU: Version télédiffusée complète du film (en définition standard) – avec des prises alternatives adaptées à la télévision 7 scènes supprimées supplémentaires « Le spectacle d’Oprah Winfrey : le casting de Chasseurs de fantômes II» – juin 1989 Le temps n’est qu’une fenêtre : Chasseurs de fantômes II et au-delà Chasseurs de fantômes II EPK d’origine Clip « On Our Own » de Bobby Brown Bandes-annonces théâtrales GHOSTBUSTERS : APRÈS-VIE Aperçu de Jason de l’ensemble Bandes-annonces théâtrales











