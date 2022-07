‘Rebelde’, série Netflix: quand est la première de la deuxième saison

Les comédies musicales et les drames du lycée sont une combinaison qui a servi pendant longtemps. On peut voir des exemples tels que »High School Musical », ou la populaire série mexicaine »Rebelle », que Netflix a apporté à sa plateforme avec une nouvelle version de l’histoire. Maintenant, le géant du streaming lancera sa saison 2 de » Rebelde », avec tous les étudiants préférés de retour à l’Elite Way School.

La bande-annonce de la nouvelle saison nous montre comment l’école aura un nouveau directeur musical dont le but est d’amener le programme au présent, en essayant de faire concourir chacun de ses élèves en tant que solistes. L’étudiant qui remporte le concours aura la possibilité d’enregistrer un album et de lancer sa carrière musicale vers la célébrité.

De quoi parle la saison 2 de Rebelde ?

Basé sur la série telenovela mexicaine de 2004 du même nom, » Rebelde » raconte une histoire similaire à son prédécesseur. Cette fois, les nouvelles stars Andi, Esteban, MJ, Luka, Dixon et Jana sont six étudiants de première année à Elite Way School. Issus de milieux socio-économiques et personnels très différents, avec des idéologies de la vie très différentes, ils parviennent à s’unir pour créer de la musique.

Nous pouvons nous attendre à ce que de nombreux éléments du dernier épisode captivant de la saison 1 soient abordés tout au long de la saison. Il reste encore plusieurs points clés de l’intrigue qui doivent encore être résolus. La révélation du secret de la société secrète La Logia aura des répercussions sur les personnages, et bien sûr on peut s’attendre à quelques performances musicales et dramatiques suite à la victoire de Rebelde dans la Bataille des Bandes.

Quand la deuxième saison de Rebelde est-elle diffusée ?

Netflix a annoncé que le retour de la série aura lieu le 27 juillet, la deuxième saison étant entièrement disponible sur son service. La saison 1 de » Rebelde » a été créée en janvier de cette année, donc la sortie de la deuxième saison si rapidement a surpris tous les fans.

Qui revient au casting de Rebelde

Les six protagonistes de la saison 1 seront de retour pour cette nouvelle saison, avec Lizeth Lezene comme Andy, Jérôme Cantillo comme Dixon, andrea chaparro comme MJ, François Massini comme Luc, Sergio Mayer Mori comme Étienne et Guaïta Bleu comme Jana. Les autres membres de la distribution de retour de la saison 1 sont Pont Alexandre comme Sébastien, Giovanna Grigio comme Émilie et Stéphanie Villarreal en tant que réalisatrice Celina Ferrer.