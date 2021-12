Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence s’ouvrent sur la fin de Dark Don’t Look Up

AVERTISSEMENT : Spoilers pour Ne cherchez pas (de toute évidence)

Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence se sont confiés sur Ne cherchez pasLa fin pessimiste de Leo, selon Leo, l’a fait virer du projet.

Le film apocalyptique de deux heures et demie raconte l’histoire de deux scientifiques, joués par le duo, essayant d’avertir le monde d’une comète destructrice de l’humanité.

Mais ils n’atteignent pas leur objectif lorsque les missions de destruction de la comète échouent et que seules quelques personnes riches survivent en s’envolant dans un vaisseau spatial vers une autre planète habitable.

Crédit : Netflix

Leo a déclaré au Los Angeles Times : « La fin de ce film devient vraiment sombre, et s’il n’y avait pas eu ce changement de ton, je ne pense pas que nous aurions été aussi excités que nous l’étions de le faire.

« On ne peut jamais dire ce qu’un film va faire sur le plan culturel, mais la fin de ce film est vraiment une claque en plein visage. »

Sur un plan métaphorique, le film reproche au pouvoir de ne pas lutter contre le changement climatique.

Lawrence a déclaré: « Je suis sûr que je peux dire ceci au nom de presque tout le monde: c’est extrêmement frustrant d’être un citoyen qui croit au changement climatique et qui a peur, mais je n’en fais pas partie – vous savez, je peux n’achetez pas un sénateur – donc nous sommes un peu impuissants.

« Et enfin, ce [project] est arrivé et c’était juste drôle et urgent. »

Crédit : Netflix

C’est la scène finale du film qui a attiré Leo, lauréat d’un Oscar, pour jouer dans le film.

La scène montre les personnages de Leo et Jennifer, le Dr Randall Mindy et Kate Dibiasky, en train de dîner avec leurs amis les plus proches et leur famille quelques instants avant que la comète n’atteigne la Terre.

Leo a déclaré: « C’est ce que j’ai aimé dans la fin, parce que j’avais l’impression que c’était finalement ainsi que je répondrais.

« Nous sommes une espèce communautaire, et je voudrais être entouré de gens que j’aime et ignorer l’Armageddon imminent.

« Cette scène de table à dîner est vraiment ce qui l’a remportée pour moi. »

Crédit : Netflix

Alors que Randall et Kate chérissent leurs derniers instants, un groupe de la fusée la plus riche du monde s’envole vers la planète Terre la plus proche pour un avenir inconnu.

Le film a un casting de soutien incroyable comprenant Meryl Streep, Cate Blanchett et Timothée Chalamet.

Un autre lauréat d’un Oscar, Mark Rylance, fait également une apparition en tant que magnat de la technologie fictif Peter Isherwell, le troisième homme le plus riche du monde.