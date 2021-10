Le chanteur de Smash Mouth prend sa retraite en raison de problèmes de santé

Smash Mouth est le type de groupe qui devrait être présent dans toutes les playlists à thème rétro, en particulier entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Peut-être que bien que le nom du groupe ne semble pas familier à beaucoup, plus d’un commencera à fredonner « All Star », une chanson avec laquelle ils ont obtenu un succès international en 1999.

Au cours des 20 dernières années, les membres de Smash Mouth n’ont peut-être pas été en mesure de répéter le succès avec ce que beaucoup de leurs fans assimilent à « la chanson de Shrek ». Et après la forte présence de Steve Harwell comme chanteur, il semble que le chanteur ait préparé sa retraite définitive.

Selon le Los Angeles Times, Harwell a décidé de quitter le groupe après que dimanche dernier 9 octobre, lors d’une présentation tenue dans l’État de New York, le chanteur a attaqué le public avec des propos péjoratifs et des menaces contre certains des assistants, et même avoir effectué un salut nazi (apparemment).

L’un des représentants de Smash Mouth a indiqué à la publication que Harwell se retirerait du groupe pour se concentrer sur ce qu’il a décrit comme des « problèmes médicaux à long terme », notant que le chanteur se sent « le cœur brisé » à cause de son impossibilité de continuer. ses activités avec le groupe.

TMZ note que Steve Harwell a reçu un diagnostic de cardiomyopathie il y a huit ans, s’ajoutant à l’encéphalopathie de Wernicke, qui a gravement affecté ses performances motrices, sa parole et sa mémoire, ce qui a peut-être conduit à sa présentation désorientée le week-end dernier.

Avant l’enregistrement qui a émergé sur les réseaux sociaux de l’état déplorable d’Harwell sur scène, le porte-parole du groupe assure qu’il ne s’agit pas d’une représentation fidèle de la personnalité du chanteur, qui a exprimé le grand honneur que le partage des micros signifiait pour lui pendant tant d’années avec ses compagnons .

« J’ai essayé de contrôler mes problèmes physiques et mentaux et de me produire devant vous une dernière fois, mais je n’ai pas pu », a commenté le chanteur. Actuellement, le groupe Smash Mouth a reçu de vives critiques car, pendant le plus haut pic de la pandémie, ils ont participé à certains festivals qui ne respectaient pas les directives d’assainissement requises.