Qui est le partenaire de Carlos Cuevas, l’acteur de « Smiley » et « Merlí »

Carlos Cuévas est la star de « Sourire », la série LGBT + qui est arrivée sur Netflix le 7 décembre. Dans la fiction, l’acteur joue Álex, un jeune homme qui tombe amoureux de Bruno, personnage interprété par Miki Esparbé.

Comme on le sait, l’artiste est devenu célèbre en jouant Pol Rubioun garçon bisexuel qui faisait partie du casting de « Merli » et a eu le rôle principal dans le spin-off « Merli. savoir-faire ».

Maintenant, le nouveau rôle de l’acteur a soulevé diverses questions sur sa vie personnelle. Par exemple, certaines personnes se demandent : qui est le couple de Carlos Cuévas? Ainsi, ci-dessous, nous vous révélons ce que nous savons de la situation sentimentale des Espagnols.

Carlos Cuevas est le protagoniste de « Smiley » (Photo : Netflix)

QUI EST LE COUPLE DE CARLOS CUEVAS ?

En mars 2019, Carlos Cuévas accordé une interview à Le monde, où il a été interrogé sur sa vie sentimentale. Dans la publication, il a été souligné que l’acteur « Il n’a été associé à aucun associé depuis qu’il a commencé sa carrière professionnelle ».

En ce sens, le jeune interprète a déclaré : «Non, je n’ai pas de petite amie en ce moment. Je travaille beaucoup et j’ai à peine le temps ».

Depuis lors, il a évité de se référer à des questions de sa vie privée. Suivant cette ligne, en dialogue avec le portail Ara, il a précisé que ce qu’il appréciait le plus était la vie privée.

« La chose la plus précieuse que nous ayons, c’est la vie privée. Je veille à ce que ce qui est connu de moi soit aussi loin que je le souhaite. Personne ne sait avec qui je vis, personne ne sait avec qui je couche. »assurait-il dans la note publiée en août 2022.

De cette manière, force est de constater qu’il n’est pas dans les plans de la célébrité de dévoiler l’identité de son partenaire, s’il l’a.

L’acteur accorde une grande importance à sa vie privée (Photo: Carlos Cuevas / Instagram)

QU’A DIT CARLOS CUEVAS LORSQU’IL A ÉTÉ INTERROGÉ SUR SA SEXUALITÉ ?

Après avoir personnifié dans la fiction Pol Rubiomembre de la Collectif LGBT+, Carlos Cuévas Il a été interrogé sur sa sexualité à plusieurs reprises. Cela s’est répété lorsqu’il a donné vie à Alphonse Aldamapersonnage gay de la mini-série « Quelqu’un doit mourir »et actuellement, pour son rôle dans « Sourire ».

Ainsi, en 2020, il a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec l’hypothèse de l’orientation sexuelle des gens. « Je n’ai jamais parlé de mon orientation sexuelle personnelle, Je ne sais pas pourquoi une orientation sexuelle ou une autre est supposée pour moi. Je pense que c’est cool que nous puissions jouer autant de personnages que nous en avons l’occasion et que l’orientation sexuelle personnelle d’un acteur ne soit pas un obstacle. »a-t-il déclaré à E-billboard.

L’acteur a réaffirmé sa position en 2022, lorsqu’il a accordé une interview à Cadena SER et qu’on lui a demandé : qui peut jouer deux rôles gays ?

« Le débat est profondément légitime. Nous l’écoutons, nous le comprenons et nous ne pouvons que l’écouter et l’empathie (…) Mais la nature de notre travail tient au pacte fictionnel. C’est l’origine. Et que la communauté LGTBI ou les personnes trans ou les personnes de couleur fassent partie et soient visibles au sein de cette industrie ne doivent pas nécessairement être pour se faire (…) Cela ne peut pas aller au-delà de la vie privée et je respecte la vie privée de beaucoup acteurs »il a souligné.

Carlos Cuevas dans le rôle d’Álex dans la série « Smiley » (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « SMILEY » ?

« Smiley » est disponible sur Netflix à partir du mercredi 7 décembre 2022Par conséquent, pour voir la nouvelle série, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire. Accès depuis ce lien.

BANDE-ANNONCE POUR « SMILEY »

Regardez ici la bande-annonce de la production mettant en vedette Carlos Cuévas Oui Miki Esparbé.

PLUS D’INFORMATIONS SUR « SMILEY »

DONNÉES PERSONNELLES DE CARLOS CUEVAS

Nom de naissance : Carlos Cuevas Siso

Date de naissance : 27 décembre 1995

Âge : 26 ans

Lieu de naissance : Montcada i Reixac, Espagne

Nationalité espagnole

Profession : acteur

Années d’activité : depuis 2002

Carlos Cuevas est né en décembre 1995 (Photo : Movistar+)

FICHE TECHNIQUE DU « SMILEY »

Titre original : Smiley

Année : 2022

Pays Espagne

Langues originales : espagnol et catalan

Genre : comédie romantique

D’après « Smiley » de Guillem Clua

Réalisation : David Martin Porras, Marta Pahissa

Scénario : Guillem Clua

Photographie: Pol Orpinell

Monteurs : Frank Gutiérrez, Luis Calvo et Luis Rico

Musique : Arnau Bataller

Producteurs exécutifs : Guillem Clua, Francesc Escribano et David Felani

Société : Minorité absolue

L’affiche « Smiley » (Photo : Netflix)

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « SMILEY » ?

Carlos Cuevas comme Alex

Miki Esparbé dans le rôle de Bruno Merino

Pepón Nieto comme Javier / Keena Mandrah

Meritxell Calvo comme Verónica « Vero »

Giannina Fruttero comme Patricia

Eduardo Lloveras comme Albert Costa

Ruth Llopis dans le rôle de Núria Sunyer

Amparo Fernández comme Rosa

Carles Sanjaime comme Ramiro

Ramón Pujol comme Ramón Martínez

Pep Munné dans le rôle de Salvador Sunyer

Pilar Martinez comme Dolo

Cédrick Mugisha dans le rôle d’Ibra Ndiongue

« Smiley » a été créée le 7 décembre (Photo : Netflix)

ÉPISODES DE LA SAISON 1 DE « SMILEY »

Quand Alex rencontre Bruno . Un message vocal reçu par erreur met en relation le séduisant barman Álex avec Bruno, un architecte passionné de cinéma. Vero, l’amie d’Álex, réfléchit à son avenir.

. Un message vocal reçu par erreur met en relation le séduisant barman Álex avec Bruno, un architecte passionné de cinéma. Vero, l’amie d’Álex, réfléchit à son avenir. Ailes d’Icare . Le premier rendez-vous d’Álex et Bruno se transforme en montagnes russes d’émotions. Albert et Núria, les amis de Bruno, rencontrent une possible baby-sitter avant de sortir à une fête.

. Le premier rendez-vous d’Álex et Bruno se transforme en montagnes russes d’émotions. Albert et Núria, les amis de Bruno, rencontrent une possible baby-sitter avant de sortir à une fête. Élever bébé . Le lendemain matin, Bruno et Álex se réveillent sans vraiment savoir comment se comporter. Albert traverse une mauvaise passe au travail. Patri et Vero essaient de se reconnecter.

. Le lendemain matin, Bruno et Álex se réveillent sans vraiment savoir comment se comporter. Albert traverse une mauvaise passe au travail. Patri et Vero essaient de se reconnecter. Commencer la biguine . Alors qu’Álex ne sait pas s’il doit répondre à Bruno, Vero et Patri plongent dans le monde des applications de rencontres. Ramón, le collègue de Bruno, le surprend.

. Alors qu’Álex ne sait pas s’il doit répondre à Bruno, Vero et Patri plongent dans le monde des applications de rencontres. Ramón, le collègue de Bruno, le surprend. Tous les coeurs rentrent à la maison pour Noël . En trois célébrations différentes, des invités inattendus et des révélations font de Noël une journée inoubliable.

. En trois célébrations différentes, des invités inattendus et des révélations font de Noël une journée inoubliable. Un degré de séparation . Les chemins d’Álex et Bruno se croisent à nouveau. Javi offre son soutien à Ramiro. Vero et Albert réalisent tous deux ce qui est vraiment important pour eux.

. Les chemins d’Álex et Bruno se croisent à nouveau. Javi offre son soutien à Ramiro. Vero et Albert réalisent tous deux ce qui est vraiment important pour eux. Cinq minutes avant le compte à rebours . Une folle fête du Nouvel An au Bar Bero rassemble tout le monde pour une soirée remplie de chansons, de champagne et de conversations honnêtes… pour le meilleur ou pour le pire.

. Une folle fête du Nouvel An au Bar Bero rassemble tout le monde pour une soirée remplie de chansons, de champagne et de conversations honnêtes… pour le meilleur ou pour le pire. Le fil rouge. Patri et Vero s’apprêtent à emménager dans leur nouvel appartement tandis que Ramiro entreprend de tourner la page. Il semble qu’Álex et Bruno soient incapables de rompre le fil rouge du destin.

Le casting de la série « Smiley » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « SMILEY » ?

Mais la magie prend fin le lendemain matin lorsque leurs différences deviennent encore plus apparentes. Malgré tout, ils veulent tous les deux se revoir, mais aucun ne fait le premier pas et ils se disent au revoir sans autre rendez-vous. Alors qu’ils retournent à leur travail, ils sont déchirés entre s’écrire ou continuer leur vie.

Giannina Fruttero joue Patricia dans la série « Smiley » (Photo : Netflix)

« SMILEY », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

COMBIEN DE CHAPITRES COMPTE « SMILEY » ?

La première saison de « Smiley », qui suit deux hommes rejoints par erreur, comporte huit épisodes de 30 ou 35 minutes.

Miki Esparbé partage les rôles principaux avec Carlos Cuevas dans « Smiley » (Photo : Netflix)

QUI EST L’ACTEUR MIKI ESPARBÉ ?

« Smiley » est la série espagnole de Netflix qui a été largement acceptée par le public depuis sa création le 7 décembre 2022. L’intrigue est centrée sur Álex et Bruno, qui se rencontrent par hasard, et bien qu’ils n’aient rien en commun, ils sont attirés l’un à l’autre, alors ils commencent une romance dans laquelle ils doivent affronter toutes leurs peurs du passé pour découvrir s’il y a un véritable amour entre eux.

QUI EST LA PETITE AMIE DE MIKI ESPARBÉ ?

À 39 ans, l’acteur né à Manresa est bien connu pour ses rôles dans le théâtre, les séries et les films sur Antena 3 et Telecinco, où il a montré sa grande capacité à interpréter des personnages variés, donc sa grande performance dans « smiley”.

Miki Esparbé est un visage bien connu du monde du théâtre dans son pays (Photo : @leentrelineas / Instagram)

DONNÉES PERSONNELLES DE MIKI ESPARBÉ

Nom complet: Miki Esparbé

Miki Esparbé Lieu de naissance: Manrèse, Barcelone

Manrèse, Barcelone Nationalité: Espagnol

Espagnol Anniversaire: 9 octobre

9 octobre Année de naissance: 1983

1983 Âge: 39 ans

39 ans Langues: Catalan, espagnol et anglais

Catalan, espagnol et anglais Instagram : @mikiesparbe

@mikiesparbe Twitter: @mikiesparbe

@mikiesparbe Site Web: Miki Esparbé

Miki Esparbé posant avec un animal de compagnie pour Noël (Photo : Netflix)

MIKI ESPARBÉ A-T-IL RÉALISÉ UN FILM ?

Miki Esparbé a réalisé le court-métrage « Cariño » avec Ricardo Gómez, en 2017.

QUE SIGNIFIE UN « SMILEY » ?

Le 2 décembre, Netflix a posté une vidéo dans laquelle Carlos Cuevas et Miki Esparbe a expliqué la signification de l’emoji « smiley ». Vous pouvez le voir ci-dessous.