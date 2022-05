Daredevil reviendra dans une nouvelle série pour Disney + avec Charlie Cox

L’un des héros les plus aimés du public est prêt à revenir, car Disney+ prépare une nouvelle série de »Casse-cou » pour votre plateforme. Selon de nouveaux rapports, Matt Corman Oui Chris Ord ont été choisis pour écrire et produire la nouvelle production qui intégrera le personnage dans l’univers cinématographique Marvel. Cependant, pour le moment, aucune annonce officielle n’a été faite par Marvel Studios.

Encore une rumeur, le projet a déjà l’acteur attaché cox charlie, qui reviendra jouer Matt Murdock / Daredevil après son apparition en tant qu’avocat de Peter Parker dans le film « Spider-Man : No Way Home », bien qu’aucun autre détail sur le casting ou les personnages. En 2021, la rumeur disait que Cox reviendrait en tant que Daredevil, entrant officiellement dans le MCU, car les émissions de Marvel et Netflix étaient largement considérées en dehors de la tradition des films.

Il est même garanti que Daredevil apparaîtra dans »She-Hulk : Défenseur des héros », étant une série parfaite pour le personnage puisque les deux super-héros passent leurs journées à travailler comme avocats. Bien que pour le moment, il n’ait pas été confirmé si Cox apparaîtra, il ne pourrait pas non plus être vu dans la première bande-annonce de She-Hulk.

C’est en mars de cette année qu’une liste de projets à venir pour Disney + a été divulguée, où l’on pouvait voir que Marvel Studios préparerait une série de redémarrage « Daredevil » racontant une histoire différente, mais avec Cox revenant pour le rôle, car il était le propre patron de Marvel, Kévin Feig qui a dit que si le personnage revenait, ce ne serait que si Cox le jouait.

De même, d’autres rumeurs pourraient faire apparaître Daredevil dans « Echo », une série sur laquelle Marvel Studios travaille déjà et qui suivra l’histoire de Maya Lopez, un personnage qui entretient une relation étroite avec Daredevil dans les comics. Avec ce point et les rumeurs constantes du personnage, il semble prudent de supposer que Charlie Cox se réhabillera avant trop longtemps, mais la plus grande question sera de savoir si la nouvelle émission reprendra là où la saison 3 de la série Netflix s’est arrêtée.

Le retour de Cox dans »Spider-Man: No Way Home » et Vincent D’Onofriou comme le Kingpin dans » Hawkeye » a donné l’impression que Daredevil est déjà canon au sein du MCU. Si une nouvelle série « Daredevil » se profile à l’horizon, il ne faudra pas longtemps avant que Marvel la confirme ou finalement la démente.