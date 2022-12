Date de sortie de la saison 5 de Kurulus Osman, mise à jour du renouvellement des spoilers

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de la saison 5 de Kurulus Osman. Les fans de cette série sont vraiment intéressés à savoir ce qui va se passer ensuite dans la saison. Pour obtenir tous les détails sur cette saison à venir, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de la saison 5 de Kurulus Osman dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la saison 5 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à cela Afficher. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une série turque basée sur un drame historique et cette série a été créée par Mehmet Bozdağ. Le premier épisode de cette série est sorti le 20 novembre 2019. En très peu de temps, cette série a acquis une grande popularité non seulement en Turquie mais également dans de nombreux autres pays.

L’histoire de cette série tourne autour d’Osman Ier, le fondateur de l’Empire ottoman. Il dépeint ses luttes contre Byzance et l’Ilkhanat mongol et comment il a pu obtenir l’indépendance du sultanat de Rum pour établir un État souverain. Après avoir regardé tous les épisodes publiés de la saison précédente, les fans recherchent la date de sortie de la saison 5 de Kurulus Osman. Alors sachons-le.

Date de sortie de la saison 5 de Kurulus Osman

Maintenant, nous allons partager ici la date de sortie de la saison 5 de Kurulus Osman. À l’heure actuelle, il n’y a aucune information officielle sur la prochaine saison de cette série. S’il y aura des informations concernant le renouvellement de cette saison, nous vous en informerons ici sur cette page dès que possible. Nous vous recommanderons ici à tous de rester connectés avec cette page.

Informations sur la distribution

Maintenant, nous allons partager ici la liste des acteurs de cette série.

Burak Ozçivit comme Osman Bey

Ozge Torer comme Bala Hatun

Burak Çelik comme Goktug Alp

Yıldız Çağrı Atiksoy dans le rôle de Malhun Hatun

Ragıp Savaş comme Dundar Bey

Seda Yildiz comme Seyh Edebali

Açelya Ozcan dans le rôle d’Ayse Hatun

Serkan Tatar comme Pehlivan Dervis

Didem Balcin dans le rôle de Selcan Hatun

Où diffuser cette série ?

Maintenant, si vous êtes impatient de regarder cette série en cours, le réseau officiel de cette série est ATV. Vous pouvez également diffuser cette série sur HBO Max. Ici, vous pouvez également accéder à tous les épisodes précédents de cette série. Pour diffuser cette émission ici, vous devrez d’abord acheter l’abonnement de cette plate-forme multimédia.

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de la saison 5 de Kurulus Osman dans diverses régions, où pourrez-vous regarder sa prochaine saison, et bien plus encore. Si vous avez des doutes sur la date de sortie de la saison 5 de Kurulus Osman, vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous et nous essaierons de vous aider de la meilleure façon possible.

