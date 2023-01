911 Lone Star Saison 4 Épisode 2 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens cherchaient vraiment la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 4 de 911 Lone Star. Les fans de cette série sont vraiment intéressés à regarder cet épisode à venir partout sur Internet. Nous avons donc apporté ce guide séparé pour vous tous. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Ici, nous partagerons tous les détails concernant la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 4 de 911 Lone Star. En dehors de cela, nous informerons également de nombreux autres détails importants sur cette série. Alors suivez cet article jusqu’à la fin.

C’est une série américaine et cette série a été créée par Ryan Murphy, Brad Falchuk et Tim Minear. Le premier épisode de la série sortira le 19 janvier 2022.

L’histoire de cette série tournera autour des services d’incendie, de police et d’ambulance de la société fictive 126, située à Austin, au Texas. Cette série est assez intéressante et après l’avoir regardée dans certains épisodes précédents comme beaucoup d’autres fans, vous serez également curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. En ce moment, les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 4 de 911 Lone Star. Alors sachons-le.

911 Lone Star Saison 4 Épisode 2 Date de sortie

Nous allons donc ici informer la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 4 de 911 Lone Star. Cette prochaine saison n’a pas encore été publiée et devrait sortir le 17 janvier 2023. Si vous êtes fan de cette série et que vous souhaitez regarder ses prochains épisodes, vous pouvez diffuser la saison 4 à la date indiquée. Tous les prochains épisodes seront programmés pour sortir chaque semaine.

Où diffuser 911 Lone Star?

Si vous voulez vraiment regarder cet épisode à venir, vous pouvez le regarder sur Fox et c’est le réseau officiel de cette série. Vous pouvez également diffuser cette série sur Vudu et Hulu. La disponibilité de cette série dépendra également de votre région. Jusqu’à présent, si vous avez manqué un épisode précédemment publié, vous pouvez également regarder tous les épisodes publiés quand vous le souhaitez.

Informations sur la distribution

Maintenant, nous allons partager ici la liste des acteurs de cette série.

Rob Lowe comme Owen Strand

Liv Tyler comme Michelle Blake

Ronen Rubinstein comme Tyler Kennedy

Sierra McClain comme Grace Ryder

Jim Parrack dans le rôle de Judson « Judd » Ryder

Natacha Karam dans le rôle de Marjan Marwani

Brian Michael Smith comme Paul Strickland

Rafael L. Silva comme Carlos Reyes

Julian travaille comme Mateo Chavez

Gina Torres comme Tommy Vega

Brianna Baker comme Nancy Gillian

Kyle Secor en tant que chef adjoint des pompiers Alden Radford

Place Mary Kay en tant que Theresa Blake

Nathan Owens comme Julius Vega

Robyn Lively dans le rôle de Marlene Harris

Jack Conley comme capitaine Tatum

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 2 de la saison 4 de 911 Lone Star, aux plateformes de streaming en ligne pour profiter de cette série, à la liste des acteurs et bien plus encore. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 4 de 911 Lone Star, vous pouvez déposer un commentaire ci-dessous. Nous serons là pour vous accompagner au mieux.

