Aquaman 2 Star taquine une suite plus grande et meilleure avec beaucoup plus d’action

Un crabe de Disney timide et retiré a dit un jour : « Chéri, c’est mieux là où c’est plus humide », et il semble que c’est ce que tout le monde espère dans le cas de James Wan. Aquaman 2. Patrick Wilson, qui reprendra son rôle d’Orm dans la suite des super-héros, qui vient de s’intituler officiellement Aquaman et The Lost Kingdom, a annoncé que Wan amenait le roi Atlantis à un tout autre niveau lors de sa prochaine sortie.

Wilson est apparu le Divertissement ce soir pour discuter de son rôle actuel dans La conjuration : le diable m’a fait le faire, mais il était heureux de donner un bref aperçu de la suite des Aquaman la franchise.

« Je pense que comme avec n’importe quoi avec James, quand il revient pour une suite, ça devient plus gros et meilleur. Et plus large et plus drôle, plus d’action, plus de travail sur les personnages, c’est cool. C’est vraiment amusant, c’est super amusant. «

Aquaman 2 devrait commencer le tournage au Royaume-Uni cet été pour une sortie prévue en décembre 2022. Avec près de 18 mois avant cela, il est sûr de dire que les fans veulent désespérément en savoir plus sur ce à quoi s’attendre lorsque Jason Momoa reviendra dans l’eau. La production recevant beaucoup d’attention indésirable en raison de la controverse Amber Heard / Johnny Depp, avec beaucoup d’appels pour que son personnage de Mera soit remplacé dans la suite, les petits morceaux de Wilson donnent au moins à tout le monde quelque chose d’autre sur lequel spéculer.

Patrick Wilson a poursuivi en disant, » « Je m’entraîne maintenant depuis environ huit semaines, et dans quelques mois, nous commençons. Eh bien, ils commencent dans environ un mois et demi, un mois environ, ils commencent. »

Bien qu’il ne soit peut-être pas clair à partir de cela exactement quand cela commencera, nous savons que ce sera bientôt. Une fois que cela se produira, nous pourrons peut-être avoir un peu plus d’indices sur ce qui se passe lorsque les photos de tournage obligatoires commencent à apparaître. Pour l’instant, nous ne pouvons que spéculer sur l’apparence du film, bien que Wan l’ait déjà décrit comme « plus sérieux » et « plus pertinent dans un monde dans lequel nous sommes ligninés aujourd’hui ». Bien que cela sonne bien, nous espérons que cela ne signifie pas qu’il devient moralisateur sur les problèmes environnementaux et mondiaux actuels – après tout, ces films sont censés être un peu une évasion des problèmes quotidiens de la vie.

S’exprimant récemment sur le Drew Barrymore Show, Momoa a révélé qu’il avait aidé à co-écrire le traitement de l’histoire pour Aquaman 2, mais comme vous vous en doutez, elle était très prudente pour révéler des détails spécifiques. Dans l’interview, il a déclaré: « » Après avoir terminé le premier, je suis allé avec mon partenaire d’écriture et nous avons imaginé le second et nous sommes entrés et avons présenté l’idée. La meilleure chose que je puisse vous donner, c’est que je l’aime tellement que j’ai participé à son écriture. Et donc, nous avons fait le premier traitement, puis James et notre écrivain original David l’ont terminé. »

« Tous nos cœurs y sont », a poursuivi Momoa. « Au lieu de simplement, comme, obtenir un script et le faire, vous êtes 100% encouragé par votre réalisateur et vos co-scénaristes. C’est donc excitant pour moi et je suis ravi d’y aller. Je pars en juillet et nous commençons tournage. » Surveillez les petits détails qui commencent à émerger des profondeurs au cours des prochains mois une fois le tournage en cours. Aquaman 2 nage dans les salles le 16 décembre 2022. Cette nouvelle est née à Enterainment Tonight.

