Qui est le Dr Pershing, le personnage revenu dans la saison 3 de « The Mandalorian »

L’épisode 3 de la troisième saison (3×03) de « The Mandalorian » ramené à divers personnages du passé de la Série Disney+ et l’un d’eux était le Penn Pershing. Si vous ne vous souvenez pas du rôle du médecin lors des accouchements passés et pourquoi cela pourrait être important à partir de maintenant, nous vous l’expliquons ici.

Il Mercredi 15 mars, « Chapter 19: The Convert » première (« Chapitre 19: Le converti » en espagnol), où ils ont continué avec les événements précédents impliquant Din Djarin et Bo-Katan dans les mines de Mandalore.

Bien qu’il ait été confirmé que Mando avait été accepté dans sa tribu, tout comme Kryze, il a été surprenant que l’épisode a été détourné vers un autre arc : celui du Dr Pershing sur Coruscantayant été réhabilité pour être un ancien collaborateur de l’Empire Galactique.

En plus de revoir l’ancienne capitale de la galaxie, il est démontré que la Nouvelle République a élaboré un programme réintégrer les officiers et ouvriers repentis de l’Empire dans les sociétés. Parmi eux se trouvaient Elia Kane, mais aussi le Dr Penn Pershing et voici ce qu’il faut savoir sur lui.

Regardez la bande-annonce ici saison 3 de « The Mandalorian ».

QUI EST LE DR PERSHING DANS « THE MANDALORIAN » ?

Penn Pershing est un scientifique qui a travaillé sur la recherche sur le clonage sous le surveillance de l’Empire Galactique.

Dans le nouvel épisode de « The Mandalorian », nous avons pu en savoir plus sur son passé, comme le fait que son intérêt pour la science et le clonage a été suscité après la mort de sa mèrecar il aurait pu être sauvé si une technologie plus avancée telle que la duplication d’organes avait été disponible.

Au départ, son intention était d’aider les gens, afin qu’ils ne vivent pas la même chose que lui, mais l’Empire a décidé d’utiliser ses recherches à des fins maléfiques.

Bien que nous sachions qu’il s’agit d’un humain mâle, la planète d’où il vient n’a pas été précisée.

Le docteur. Penn Pershing dans la saison 1 de « The Mandalorian », lors de sa première apparition (Photo : Lucasfilm)

DONNÉES DU DR. PENN PERSHING

Nom: Penn Pershing

Penn Pershing Planète d’origine : Un étranger

Un étranger Espèces: humain

humain Genre: Homme

Homme Profession: Scientifique

Scientifique Affiliations : Empire Galactique, Vestiges Impériaux de Gideon, Nouvelle République

QU’EST-IL ARRIVÉ AU DR. PERSHING DANS LES SAISONS PRÉCÉDENTES DE « THE MANDALORIAN » ?

Pour ceux qui ne se souviennent pas de ce que le Dr Pershing a fait dans les saisons précédentes de « The Mandalorian », c’était en gros le début de tout le voyage entre Din Djarin et Grogu.

En raison de leurs expériences, ils avaient besoin de Grogu comme spécimen pour extraire son sang et son ADN, alors engagé, avec « Le Client », Mando pour le récupérer. En retour, ils le paieraient en Beskar.

Alors que « Le Client » était prêt à sacrifier Grogu, Le Dr Pershing s’est battu pour le maintenir en viec’est pourquoi Din Djarin a décidé de lui pardonner au moment où il est revenu pour l’enfant force.

Cependant, Pershing a poursuivi ses expériences en utilisant le sang qu’il avait prélevé sur Grogu, mais celles-ci n’ont eu aucun résultat positif. Donc, pour continuer, il a fallu avoir à nouveau le donneur, ce qui a lancé la recherche de l’enfant par Moff Gideon.

Dans la saison 2, c’est le Dr Pershing qui a donné à Din Djarin et Cara Dune des informations précieuses pour sauver Grogu du navire de Moff Gideon et les a alertés de la présence des Dark Troopers.