Leiji Matsumoto : le mangaka qui a inspiré les Daft Punk

L’industrie de l’anime a eu de grands auteurs qui ont contribué à agrandir le médium et à influencer d’autres types d’arts, comme dans le cas de Leiji Matsumotoun mangaka renommé pour ses œuvres incroyablement influentes, étant emblématique pour des légions de téléspectateurs à travers le monde.

Matsumoto est même allé jusqu’à collaborer sur l’un des plus grands vidéoclips de tous les temps, en collaboration avec le duo musical Daft Punk sur leur album emblématique » Discovery » pour créer une sorte d’histoire qui a été racontée à travers les différents thèmes de l’album. .

Malheureusement, Matsumoto est décédé à l’âge de 85 ans le 13 février 2023, nous nous souviendrons donc de ses œuvres les plus acclamées et de la façon dont son art a contribué à illustrer l’un des disques les plus influents de tous les temps.

Né en 1938, Leiji Matsumoto fait ses débuts sur la scène manga avec une entrée en 1954 dans le magazine Manga Shonen. À partir de là, il a affiné son style artistique et ses thèmes caractéristiques, mais sa grande percée ne viendra qu’en 1974, lorsque Matsumoto a commencé à travailler sur « Space Battleship Yamato », un anime d’opéra spatial.

Avec une histoire similaire à »Star Trek » et portant des similitudes notables avec la franchise »Star Wars », »Yamato » a commencé à devenir de plus en plus influent tout au long du développement de l’anime, bien que la série initialement ce n’était pas un grand succès. Son histoire a influencé de grands anime comme » Neon Genesis Evangelion », ainsi que divers jeux vidéo classiques comme » Space Invaders » et » Street Fighter ».

Quelques années plus tard, Leiji Matsumoto a également publié le manga »Captain Harlock » et »Galaxy Express 999 », qui ont tous deux reçu des adaptations d’anime. L’une des façons dont les œuvres de Matsumoto ont été fortement influencées était son art et ses créations rétro, que Daft Punk adorait.

Le deuxième album de Daft Punk, intitulé » Discovery » est sorti en 2001, et pour créer un accompagnement visuel pour le disque, le duo électronique a cherché à créer un long métrage basé sur les thèmes de l’album. Bien qu’ils aient initialement voulu faire une version d’action en direct, cette idée a été abandonnée au profit de l’animation et Leiji Matsumoto a été choisi pour diriger le projet.

Ainsi, » Interstella 5555: The 5story of the 5ecret 5tar 5system » a été créé, une histoire impliquant la révolte contre l’oppression mécanique ainsi que le noble sacrifice et l’héroïsme. Ces concepts étaient déjà très présents dans le travail de Matsumoto auparavant, notamment dans »Space Battleship Yamato » et »Galaxy Express 999 ».

Bien que le nom de Matsumoto ne soit pas bien connu dans le monde, il a sans aucun doute laissé une marque sur divers auteurs de mangas et d’animes, faisant également partie de l’un des albums de musique les plus appréciés de toute l’histoire.