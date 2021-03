À quoi s’attendre du drame coréen Vincenzo Episode 7

Des singeries folles, une chimie parfaite, des méthodes non conventionnelles et c’est ce qui fait une balade divertissante! Les notes les plus élevées de Vincenzo, avec un pic de 7,5%, indiquent clairement à quel point il est apprécié. La bataille tant attendue entre les avocats prend enfin son envol et est un spectacle à voir.

La protestation dans ou à l’extérieur du court, tout semble être en faveur de Vincenzo et Cha mais ce qui est plus intéressant, c’est comment nos bons gars n’ont pas peur de jouer sale pour atteindre leurs objectifs! Même si la cohérence est déséquilibrée en raison du changement constant entre la comédie et la nuance beaucoup plus sombre, Vincenzo se révèle être une montre intrigante grâce à sa créativité.

Encore une fois, l’épisode 7 s’annonce encore plus intéressant avec des attentes d’un face à face entre nos avocats fous.

Ce qui se passe à l’intérieur et à l’extérieur de la cour

L’épisode 5 a tout préparé pour une bataille acharnée dans la salle d’audience. Avec Vincenzo confirmant que M. Jang n’est pas le chef de Babel et l’ami du moine qui développe une leucémie tout en faisant partie de Babel Chemicals.

Cha & Co. a creusé aussi profondément que possible pour découvrir le nouveau BLSD chimique. Il s’avère que ce produit chimique a également été très problématique et a causé une leucémie chez ceux qui l’utilisaient, y compris l’ami du moine.

Jurant de mettre fin à cette injustice, ils se dirigent vers Wusang et déclarent qu’ils représentent maintenant les victimes du BLSD que Babel essayait de faire taire. Myung n’est pas impressionné et avertit les premiers de rester dans leur voie bien que ce conseil tombe dans l’oreille d’un sourd.

Mais Vincenzo & Cha sont confiants, il ne fait pas non plus preuve de cacher le fait que c’est lui qui a attaqué Myung. L’épisode 6 commence avec Vincenzo et Cha qui ont l’air fringants en arrivant dans une voiture chère. Volant clairement toute l’attention au lieu de Babel, en se dirigeant vers le tribunal. Pendant ce temps, à l’extérieur de la place, les habitants ont organisé tout un spectacle pour soutenir les victimes.

Perplexe, Myung met en place une forte offensive affirmant que les chercheurs étaient responsables de ne pas avoir respecté les règles de sécurité et que Babel a été simplement accusé à tort. Visiblement stressée, Cha peut à peine parler et révèle qu’elle souffre d’un trouble panique.

Bien qu’il se révèle être un plan de Vincenzo et elle, vers leur objectif ultime de retarder le procès. En cas d’échec, le plan B est mis en branle par Vin, ce qui est une fois de plus une panne de courant.Le juge corrompu ne laisse pas passer cela et ordonne de poursuivre le procès. Il est maintenant temps pour le dernier recours qui laisse échapper les frelons et crée le chaos!

Avec un calcul minutieux, ils s’assurent que le juge est piqué et en si mauvais état que le procès doit finalement être reporté. Avec leurs méthodes hilarantes et créatives, Vincent & Cha sortent victorieux et repartent la tête haute. Alors que Wusang est humilié et furieux.

Babel ne perd pas de temps à se salir après que l’apprenti de Joon, alias Cha, se révèle être le véritable patron. Ils essaient de payer les témoins, de retirer leur trésorier de la situation et de droguer les autres pour s’assurer qu’ils ne sont plus crédibles.

Le dos contre les murs, c’est clairement une tâche ardue pour Vin & Co. de lutter contre Babel et Babel est à l’aise le sachant. Encore une fois, Cha les surprend tous quand dans le deuxième procès elle annonce un témoin surprise et qui pourrait-il être sinon Vincenzo lui-même!?

Attentes de l’épisode 7

Juste au moment où nous pensions que Cha et Vincenzo avaient fini avant de larguer une telle bombe! Qu’est-ce que Vincenzo a caché sous sa manche cette fois? Certes, il sait probablement exactement tout sur BLSD, mais cela seul ne peut pas lui donner de la crédibilité en tant que «témoin», donc ce sera vraiment cool de voir comment il réussit cet accord.

Même s’ils parviennent à obtenir un match nul, il existe encore de nombreux facteurs sous-jacents. Joon wo ne joue clairement pas, peu importe ce qu’il ressent pour Cha, il peut les blesser beaucoup trop facilement. Comme si ses deux personnalités n’étaient pas assez effrayantes, il est prêt à jouer sérieusement avec Vin & Cha. Son aura violente devrait apparaître dans l’épisode 7.

Mais tout cela n’a toujours pas attiré l’attention de Vincenzo ou de Cha. Il sera donc prudent de s’attendre à ce que l’épisode 7 mette les projecteurs sur Joon où il peut enfin montrer au moins à Vin qu’il est le patron. Se débarrasser des obstacles sans aucune condition est une tâche facile pour Babel. Et malheureusement, le côté de Vin a de nombreux passifs, y compris sa mère.

L’épisode 7 devrait apporter beaucoup plus de drames juridiques, de tactiques imprévisibles et de violence. Babel ciblera certainement les résidents bientôt puisque nous voyons ce sans-abri suspect qui est peut-être un espion. Là encore, Vincenzo a peut-être encore quelques tactiques dans ses manches, mais la situation avec sa mère peut devenir une énorme faiblesse.

Un autre problème est M. An et son espionnage sur Vincenzo. Même s’il semble être sur la mauvaise voie en pensant que Vin se repent de ses péchés, il est peut-être celui qui est le plus proche de découvrir les secrets de Vin. Venez l’épisode 7 et le pire peut être attendu puisque cet homme doit se présenter à la fois à Babel et à Wusang.

On s’attend à ce que l’épisode 7 devienne brutal et rugueux, mais avec la façon dont les scénaristes ont pu forcer la comédie dans les épisodes précédents, ils peuvent le refaire. Alors restez assis et attendez que l’épisode 7 soit diffusé le 13 mars 2021.

Vues finales

Sans aucun doute, Vincenzo a définitivement piqué mes intérêts, même avec la comédie forcée. C’est comme le charme du spectacle. Nous savons qu’il va faire nuit, nous savons que Vincenzo est toujours prêt mais ne peut pas s’attendre à la pire situation.

La cohérence est la clé, alors j’espère qu’ils réussiront à réussir sans exagérer quoi que ce soit. Le truc avec la mère de Vin se sent un peu déplacé car ils l’oublient pendant un moment, puis le reviennent soudainement. Espérons que l’épisode 7 nous donnera une certaine profondeur sans que cela devienne gênant.

Laisse-le aussi les soupçons du chef Toto concernant le sans-abri le font parler à Vin car sinon, ils pourraient en prendre un coup! Dans l’ensemble, nous, les téléspectateurs, sommes vraiment excités pour le prochain épisode avec tous ses rebondissements.