Le camée de Jason Ritter que peu ont vu dans « The Last of Us »

Le casting de la première saison de « The Last of Us » regorge de personnalités et d’acteurs hollywoodiens bien connus qui ont donné la vie aux personnages du jeu vidéo. Cependant, il y a plus de célébrités que nous ne le pensions, car Jason Ritter est également apparu sur le Série HBO Max sans que nous nous en apercevions.

L’interprète et producteur américain est connu pour avoir donné vie à Kevin Girardi dans l’émission « Joan de Arcadia ». En outre, il a également eu des rôles importants dans « The Class », « Parenthood », « Gravity Falls » et a été la voix de Ryder dans « Frozen 2 ».

En plus d’avoir une longue carrière dans le milieu depuis 1989, il a aussi un lien particulier avec la série, puisque est le mari de Melanie Lynskeyl’actrice qui a joué Kathleen dans les épisodes 4 et 5.

Apparemment, il a également fait une apparition dans l’arc de Kansas City et c’est comme ça que ça s’est passé. Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de « Le dernier d’entre nous ».

À QUOI RESSEMBLAIT LE CAMEO DE JASON RITTER DANS « THE LAST OF US » ?

Sur internet, rien ne passe inaperçu et l’apparition de Jason Ritter dans « The Last of Us » n’allait pas faire exception. Après la publication d’une émission spéciale sur les coulisses, un utilisateur de Twitter nommé @karrotkate remarqué que l’un des figurants qu’il jouait en tant que catégorie Clicker infecté n’était pas un étranger, mais c’était le mari de lynskey.

L’internaute a partagé une photo de Ritter ayant un arrangement de garde-robe à l’emplacement de ce qui semble être la scène de l’épisode 5 où le infectés sortent d’un trou souterrain à Kansas City.

Cependant, en raison des prothèses qu’il portait sur son visage, il n’était pas possible de dire avec certitude s’il s’agissait de lui.

C’était vérifié par l’acteur lui-mêmequi a répondu au tweet depuis son compte officiel, assurant que c’était «tout simplement le meilleur jour», faisant référence à l’enregistrement de la scène.

Capture d’écran du tweet de karrotkate où il note l’apparition de Jason Ritter dans « The Last of Us » (Photo : karrotkate / Twitter)

Il est ironique de penser que l’un des infectés qui a attaqué Kathleen et son groupe de rebelles était le mari de l’actrice qui la joue.