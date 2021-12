StarzPlay : ce sont les meilleures sorties pour janvier 2022

le 2022 promet d’être une année pleine de grandes premières et Starzplay est l’exemple parfait. Le mois prochain sera plein de propositions où tous les genres feront partie de l’actualité de la plateforme de Diffusion. La psychologie criminelle, un important détective français et le business autour du cannabis médical seront les sujets qui traverseront le séries et films dont la sortie est prévue en janvier. Consultez la liste complète !

+ StarzPlay : première de la série en janvier 2022

– Express | Série

Date de sortie: 16 janvier (nouveaux épisodes tous les dimanches)

Parcelle: Il raconte l’histoire d’une psychologue criminelle, Barbara (Maggie Civantos), et de sa famille, après avoir été victime d’une des formes les plus récentes de violence criminelle qui se répand massivement… les enlèvements express. Situé dans un monde dans lequel tout va si vite que la capacité des gens à comprendre et à réagir a été altérée d’une manière dont on ne sait pas encore comment cela va nous affecter, un groupe de personnes sait que l’inconfort peut se transformer en peur et être exploité à des fins lucratives . Maintenant qu’elle travaille comme négociatrice dans des affaires similaires à la sienne, Barbara a pour mission de comprendre pourquoi cela lui est arrivé et de découvrir les personnes qui ont menacé sa vie et celle de sa famille.

– Baptiste (saison 2) | Série

Date de sortie: 2 janvier (nouveaux épisodes tous les dimanches)

Parcelle: Il est centré sur le célèbre détective français Julien Baptiste (Tchéky Karyo) qui ne recule devant rien pour découvrir la vérité derrière les cas de personnes disparues les plus complexes qui le rendent complètement obsédé. Au début de la deuxième saison, Julien Baptiste reprend son travail de détective privé et retrouve des adolescents fugueurs qui ne veulent pas être découverts. Mais il n’est pas l’homme que les téléspectateurs ont rencontré à la fin de la première saison. Une horrible tragédie personnelle l’a laissé le cœur brisé et éloigné de sa femme Celia, pour cette raison il se retrouve à la recherche de toute distraction, que ce soit le fond d’une bouteille ou une nouvelle caisse.

– MalaYerba | Série

Date de sortie: 2 janvier (finale de la saison)

Parcelle: « MalaYerba » raconte l’histoire de Félix, Mariana et Ignacio, trois jeunes entrepreneurs, intelligents et ambitieux, qui parient sur un marché qui vient d’être légalisé en Colombie : le cannabis médicinal. Son entreprise, KannaLab, devient rapidement le rêve d’un entrepreneur et l’envie de sa génération. Ses fondateurs forment l’équipe parfaite : Mariana a la terre à cultiver ; Ignacio a le réseau ; et Felix, la graine parfaite et unique avec laquelle ils régneront sur le monde. Cependant, leur vie va être bouleversée lorsque Lola, une journaliste ambitieuse, jette son dévolu sur leur entreprise et découvre qu’il y a un passé sombre derrière la célèbre graine.

– Le Grand (saison 2) | Série

Date de sortie: de nouveaux épisodes tous les dimanches

Parcelle: Dans la deuxième saison de « The Great », Catherine prend enfin seule le trône de Russie, mais apprendra rapidement que détrôner son mari n’était que le début. Maintenant, il doit faire face aux réalités de la « libération » d’un pays qui ne veut pas être libre. Sa lutte pour apporter l’illumination à la Russie signifiera affronter sa propre cour et ses proches, y compris sa propre mère (jouée par la guest star Gillian Anderson). En outre, elle se battra contre son propre cœur alors qu’elle continue de naviguer dans sa relation avec Peter. En fin de compte, Catherine apprendra que pour changer un pays, il faut le laisser vous changer, qu’il y a une fine frontière entre l’idéalisme et l’illusion, et que devenir « Grande » lui demandera plus qu’elle n’aurait pu imaginer.

– Power Book II : Ghost (saison 2) | Série

Date de sortie: 9 janvier (nouveaux épisodes tous les dimanches)

Parcelle: « Power Book II: Ghost » entame sa deuxième saison avec Tariq St. Patrick fuyant toujours l’héritage qui le hante. Forcé de tuer son professeur, Jabari Reynolds, Tariq se retrouve à s’éloigner de ce pour quoi il se bat : sa famille. Avec Tasha comme témoin protégé, Tariq sait qu’il doit tout sacrifier pour sauver ce qui reste de sa famille. Incapable de faire cavalier seul, il se tourne vers ceux qui ont le pouvoir et l’influence : Davis MacLean et son nouveau partenaire, Cooper Saxe, ainsi que Rashad Tate. Toutes ces routes ont un prix élevé, alors il retourne travailler avec le Tejada.

+ StarzPlay : premières de films en janvier 2022

– Marie-Antoinette | Film

Date de sortie: 1er janvier

Parcelle: L’histoire de Marie-Antoinette, une Autrichienne naïve de 14 ans qui a épousé Louis XVI sans se préparer aux troubles politiques d’être reine de France pendant la Révolution française.

– La Sorcière | Film

Date de sortie: 1er janvier

Parcelle: En 1630, en Nouvelle-Angleterre, des membres d’une famille d’agriculteurs soupçonnent la fille aînée d’être victime de sorcellerie lorsque le plus jeune des fils disparaît subitement. Le mal prend plusieurs formes.

– Maman Mia ! | Film

Date de sortie: 9 janvier

Parcelle: Sophie n’a qu’un souhait pour que son mariage soit parfait : que son père l’accompagne jusqu’à l’autel, il ne lui reste plus qu’à découvrir qui il est. La lauréate d’un Oscar Meryl Streep dirige un casting de stars, dont Pierce Brosnan, Colin Firth, Amanda Seyfried et Dominic Cooper, dans cette célébration musicale des mères, des filles et des pères, et des véritables amours perdus et retrouvés. Basé sur le tube de Broadway et plein de chansons d’ABBA.

– Pic cramoisi | Film

Date de sortie: 16 janvier

Parcelle: Une femme (Mia Wasikowska) enquête sur des visions fantomatiques dans un manoir gothique isolé où elle vit avec son nouveau mari (Tom Hiddleston) et sa mystérieuse belle-sœur (Jessica Chastain).

