SpaceX lancera 4 astronautes vers la station spatiale avant l’aube vendredi. Voici comment regarder.

CAP CANAVERAL, Floride – SpaceX lancera un équipage de quatre astronautes tôt demain (23 avril) pour son deuxième vol opérationnel avec équipage pour la NASA, et vous pourrez regarder l’action en ligne.

La mission, connue sous le nom d’équipage-2, doit décoller du Pad 39A ici au Kennedy Space Center (KSC) de la NASA à 5 h 49 HAE (9 h 49 GMT) sur un SpaceX Fusée Falcon 9 transportant une capsule Crew Dragon avec un équipage international d’astronautes attachés à l’intérieur.

Vous pouvez regardez le lancement en direct ici et sur la page d’accueil de 45secondes.fr, gracieuseté de la NASA, ou directement via l’agence spatiale . La couverture commence à 1 h 30 HAE (5 h 30 GMT).

Les responsables ont déclaré que la météo ici au Cap sera probablement bonne le jour du lancement, avec un 90% de chances de conditions favorables pour le décollage. Si la mission ne parvient pas à décoller vendredi, la prochaine tentative aura lieu lundi (26 avril).

Rencontrez Crew-2: Les 4 astronautes se lancent à bord du Crew Dragon de SpaceX

Crew-2, qui lance après un retard de 24 heures en raison de mauvaises conditions météorologiques le long de la trajectoire de vol de la fusée, est le 11e lancement cette année pour SpaceX et la troisième mission avec équipage de la société dans le cadre du programme d’équipage commercial de la NASA.

« Il s’agit du troisième lancement en moins d’un an: Demo-2, Crew-1, et maintenant Crew-2 », a déclaré Steve Jurczyk, administrateur par intérim de la NASA, lors d’un point de presse de pré-lancement mercredi 21 avril. « Je ne pourrais pas être plus fier des équipes de la NASA et de SpaceX. »

Demo-2, qui a transporté deux astronautes de la NASA sur une mission d’essai à la Station spatiale internationale , lancé en mai 2020. L’équipage de quatre personnes Crew-1 a décollé en novembre dernier.

Crew-2 transporte deux astronautes de la NASA et deux vaisseaux spatiaux internationaux. La mission est commandée par Shane Kimbrough de la NASA, avec son collègue astronaute de la NASA Megan McArthur servant de pilote. L’astronaute de l’Agence spatiale européenne Thomas Pesquet et la japonaise Akihiko Hoshide seront également à bord.

Le vol de vendredi marquera la première fois que des astronautes de la NASA rouleront sur un Falcon 9 d’occasion et un Crew Dragon d’occasion. Crew-2 sera le deuxième vol de chacun de ces véhicules; cette même capsule Crew Dragon a livré Bob Behnken et Doug Hurley à l’avant-poste orbital de la mission Demo-2 l’année dernière.

Crew-2 marquera également le 114e lancement d’une fusée Falcon 9 au total, et la 80e récupération d’un propulseur de premier étage (si cela se produit effectivement). Le vaisseau drone de SpaceX « Bien sûr que je t’aime toujours » est positionné dans l’océan Atlantique, en attendant sa tentative de récupération prévue. Environ neuf minutes après le décollage, le premier étage de la fusée à deux étages devrait atterrir sur le pont de l’énorme navire.

Les astronautes Crew-2 arrivé au KSC vendredi dernier (16 avril) et a passé la semaine à préparer leur vol, provoquant une répétition générale le dimanche 18 avril. Au cours de cet essai, l’équipage s’est exercé à s’habiller, à se rendre au tapis puis à se fixer dans le véhicule.

Mardi 20 avril, la NASA et SpaceX ont officiellement donné le feu vert pour le décollage lors d’un examen de préparation au lancement. Le seul souci était la météo. Mais mercredi, après un examen attentif, les équipes ont décidé de reporter le lancement de 24 heures en raison du mauvais temps le long de la trajectoire de vol.

Crew Dragon est équipé d’un système de lancement-échappement qui repoussera la capsule de la fusée en cas d’anomalie en vol. À ce titre, les agents météorologiques de lancement doivent surveiller les conditions météorologiques à divers points de la trajectoire de vol.

Et SpaceX a déployé sa flotte de navires de récupération Dragon. « GO Quest », « GO Searcher » et « GO Navigator » sont tous dans des positions différentes autour de la Floride au cas où quelque chose ne va pas pendant le lancement et un abandon en vol est nécessaire.

Les prévisionnistes surveillent également la zone de récupération où le premier étage du Falcon 9 atterrira sur le drone. Lorsque la NASA a attribué à SpaceX un contrat pour l’équipage de lancement, l’agence a exigé de la société qu’elle utilise de nouveaux véhicules pour chaque lancement. Cependant, la NASA a changé d’avis par la suite et a donné à SpaceX l’autorisation de réutiliser à la fois le premier étage et la capsule Dragon, en commençant par ce vol.

En tant que tel, le premier étage Falcon 9 utilisé dans cette mission – un booster légèrement suintant désigné B1061 par SpaceX – sera le premier à piloter plus d’une fois l’équipage. Il a également lancé Crew-1 en novembre, transportant quatre autres astronautes vers la Station spatiale internationale. Ces quatre astronautes sont actuellement à bord du laboratoire orbital et accueilleront les astronautes Crew-2 à leur arrivée à la station samedi 24 avril.

